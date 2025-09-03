Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Relaciones humanas

Tres propósitos para la vuelta al trabajo (y llevarlo mejor)

El regreso de las vacaciones es buen momentopara marcarse metas y hacer cambios

Iratxe Bernal

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:24

La vuelta al trabajo no tiene por qué ser sólo sinónimo de rutina y prisas. También puede marcar un punto de inflexión para replantearnos cómo ... queremos vivir y trabajar los próximos meses. «No se trata únicamente de ponerse objetivos profesionales, sino de encontrar un equilibrio real que también potencie nuestro bienestar personal. Es en el momento idóneo para detenerse y preguntarse con honestidad qué queremos realmente para el nuevo 'curso'», nos anima Nadia Maestro, directora de la consultoría en recursos humanos Aldalan.

diariovasco Tres propósitos para la vuelta al trabajo (y llevarlo mejor)

