Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adobe Stock
Vivir | Padres e hijos

«Me metían caca de perro en el estuche» y otros testimonios del acoso escolar

Víctimas de bullying cuéntan cómo sus agresores les vejaban

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:35

Escucha la noticia

3 min.

El acoso escolar adopta las formas más crueles, desde un chicle pegado en la cabeza, a una paliza en el baño, vejaciones sexuales y ... un rosario de humillaciones en público que destrozan la autoestima de las víctimas. Estos son algunos de los testimonios que se recogen el libro 'Te espero a la salida'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2 La Real salda una deuda con Toshack
  3. 3 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  4. 4 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  5. 5 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  6. 6 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  9. 9

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  10. 10

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Me metían caca de perro en el estuche» y otros testimonios del acoso escolar

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

«Me metían caca de perro en el estuche» y otros testimonios del acoso escolar