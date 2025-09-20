Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vivir | Ocio

La razón por la que no debes dejar que el algoritmo de Netflix elija por ti qué ver

Todas las plataformas de 'streaming' abruman con la amplitud de su catálogo, pero es necesario que no nos dejemos llevar y tomemos las riendas... por nuestro cerebro

Julia Fernández

Julia Fernández

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:19

Otro asunto de las plataformas de 'streaming' que nos deja el cerebro un poco frito es su amplio catálogo. Tienen tantas cosas que nos bloqueamos a la hora de elegir qué ver. Sin embargo, sus creadores nos facilitan esa tarea con el uso del algoritmo, que es quien nos sugiere títulos «que podrían gustarnos». ¿Bien, verdad?

Es como ese colega que te aconseja que veas tal o cual peli porque le ha encantado... Solo que aquí lo que te ofrece es lo que «cree que te va a gustar» y, aunque nos parezca guay, acaba por anular una parte de nuestra voluntad, explica el psiconeurólogo Juan Luis García Fernández. Cuando dejamos que los algoritmos nos lleven de la mano, «es como si el cerebro se acostumbrara a no tener que decidir, sino a elegir, y cuanto más reducida sea la cantidad de títulos que elijamos, más condicionados podemos estar».

Esto, a la larga, reduce nuestra «capacidad de adaptación a nuevos retos y el aprendizaje». Es decir, que nos puede dejar 'tocados' para algo más allá de la pantalla como reciclarnos cuando nos quedamos en paro, o adaptarnos a que nos hayan cambiado de departamento en la empresa... No es ninguna tontería.

Algo reversible... con el tiempo

En cambio, ver cosas fuera de nuestra zona de confort «activa regiones frontales relacionadas con el pensamiento crítico, el aprendizaje de nuevas informaciones e incluso potencia nuestra reserva cognitiva», explica el docente de la UOC. Si acabamos viendo siempre cosas muy parecidas –series de detectives nórdicos, comedias facilonas románticas, documentales de animalitos... lo que sea– nos volvemos más complacientes.

Aunque tranquilos, podemos recuperarnos de esto. Solo hay que hacer menos caso al algoritmo y forzarnos a probar con nuevos contenidos. Eso sí, ni Zamora se ganó en una hora ni nuestro cerebro se va a resetear en dos días.

