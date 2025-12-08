El Ayuntamiento aprueba un presupuesto de 8,6 millones para 2026

La corporación municipal de Amasa-Villabona aprobó el presupuesto para el próximo año en el último Pleno Ordinario el presupuestos municipales para 2026, con ... los ocho votos a favor de EH Bildu, y en contra de los grupos políticos de la oposición (EAJ-PNV y PSE-EE). De esta forma, el Ayuntamiento contará el próximo año con un presupuesto de 8.604.100 euros, un 4,8% por encima del presupuesto del año 2025.

Como es habitual, el gasto común y servicios municipales, y el gasto de personal serán donde se destinará la mayor parte del dinero. En concreto, el gasto común y de servicios municipales contará con una partida de 3.598.138 euros, con incrementos en departamentos como servicios sociales, medio ambiente, euskera, urbanismo o juventud o cultura. Destaca también la reducción en deportes, debido a la disminución de la aportación económica del polideportivo Olaederra, y en el Gobierno Municipal.

El gasto de personal tendrá igualmente un descenso del 5,6% respecto a este 2025. Aunque el incremento salarial de los trabajadores municipales será del 1,5% el año que viene, no habrá gastos generados por los diferentes procesos de estabilización del personal que se han producido este año, o las cantidades a pagar para los periodos de prácticas, según aclaran desde el consistorio. Asimismo, la mayorñia de las suvenciones que recibirán las asociaciones y agentes locales se mantendrán, excepto en el caso de Eresargi Abesbatza, Irrintzi Txirrindularitza Elkartea y Behar Zana Pelota elkatea, que verán incrementada la ayuda, adí como en el caso de las entidades del bienestar social no lucrativas. Igualmente concederán una subvención especial de 2.000 euros a la Federación Vasca de Mus, ya que la final del Campeonato de Euskal Herria del próximo año se disputará en Amasa-Villabona.

Las cuentas para el próximo año contaron con el apoyo de los ocho ediles de EH Bildu; PNV y PSE-EE votaron en contra

La partida de inversiones duplica la partida destinada este año, con 757.573 euros. Entre otros, está prevista la realización de las obras de la Escuela Pública de Fleming, el saneamiento en el polígono Agaraitz, inversiones del plan energético, obras de reurbanización del barrio Etxeondo, el plan de lucha contra el cambio climático, el plan de ordenación de Amasamendi 2026-2036, el punto de recogida de residuos y de mejora de la accesibilidad.

Además, el gobierno municipal informa que el año 2026 está previsto llevar a cabo el proyecto de ampliación y reforma de la Biblioteca Municipal, con un presupuesto total de 800.000 euros. Esta inversión extraordinaria se financiaría con cargo al fondo de remanente municipal.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha creado un fondo de 700.000 euros en cumplimiento de un acuerdo con la Diputación Foral de Gipuzkoa, para realizar el proyecto de ampliación de la carretera que une Amasa con Villabona y la construcción de una acera en el lateral. El objetivo es realizar esta obra a lo largo de 2026.

Valoración del PSE-EE

Por su parte, el PSE-EE de Villabona lamentó que el proyecto de presupuestos presentado por EH Bildu diera preferencia a partidas «no prioritarias para el municipio». Entre otros, el portavoz socialista Eduardo González, calificó de «incomprensible» que el gobierno municipal incluya partidas a favor de entidades externas como Udalbiltza, Uema, Nafarroa Oinez y Herri Urrats en detrimento de otras que son mucho más urgentes para el municipio que pueden tener un mayor impacto social y que afectan directamente a las vecinas y vecinos del municipio.

En este sentido, indicó que el Grupo Municipal Socialista presentó propuestas por cerca de 21.000 euros para implementar una línea de subvención que compense los gastos de material o actividades a todos los escolares, mejorar la seguridad del camino Arratzain, reforzar las ayudas para proteger a las familias ante el aumento de la tasa de basuras y reforzar las ayudas para la emergencia social ante la incertidumbre económica que existe.