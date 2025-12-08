Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Ayuntamiento de Villabona incrementará en un 4,8% el presupuesto para 2026. NÚÑEZ

Amasa-Villabona

El Ayuntamiento aprueba un presupuesto de 8,6 millones para 2026

Destinará 757.000 euros a inversiones, que incluirán la ampliación de la biblioteca y la acera a Amasa

Amaia Núñez

Amasa-Villabona

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:13

La corporación municipal de Amasa-Villabona aprobó el presupuesto para el próximo año en el último Pleno Ordinario el presupuestos municipales para 2026, con ... los ocho votos a favor de EH Bildu, y en contra de los grupos políticos de la oposición (EAJ-PNV y PSE-EE). De esta forma, el Ayuntamiento contará el próximo año con un presupuesto de 8.604.100 euros, un 4,8% por encima del presupuesto del año 2025.

