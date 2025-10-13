Trabajo investigador sobre papeleras navarras y la influencia de Tolosa en ellas

J. G. tolosa. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El Archivo Provincial es escenario hoy, martes (18.00), de la presentación del libro 'La Navarra Papelera del siglo XIX, un caso singular, la historia de las fábricas San Miguel y Pastaola a orillas del río Larraun (1870-1896)'. Los autores son Víctor Placencia Mendia y Marino Ayala Campinun. El libro ha sido editado por la sociedad de ciencias Aranzadi.

Se trata de un trabajo investigador centrado en las fábricas de papel San Miguel, en Arruitz (Valle Larraun) y la fábrica de pasta celulósica de Pastaola en Latasa (Valle Imotz), Navarra, que operaron a finales del siglo XIX. Los autores hacen un repaso de la historia del papel en Navarra y se detienen en las papeleras que siguen funcionando a día de hoy.

Según cuenta Marino Ayala, la creación de papeleras en Navarra no hubiera sido posible sin la influencia de Tolosa. «La villa fue un referente porque acaparó todas las novedades tecnológicas que venían de Europa, y su industria papelera acabó siendo el motor originario del sector en la península. Todo empezó con la papelera de La Esperanza, que fue de las primeras creadas en España, y luego surgieron muchísimas otras».

Ayala cuenta que el papel moderno mecanizado continuo irrumpió en España a través de Tolosa. «Hubo una época, a principios del siglo XIX, donde el 60% o incluso más, del papel que se producía en España venía de Tolosaldea. Y fue porque la villa tuvo carácter pionero al pasar de fabricar papel a mano, hoja a hoja, como se hacía tradicionalmente, a papel mecanizado contínuo, gracias a la tecnología que importó de Francia».

Una de las protagonistas del libro es Epifania Irazusta, nacida en Lizartza. Su padre fue el creador de la papelera La confianza, de Txarama, que su hijo Blas, hermano de Epifania, transformaría luego en papelera Araxes.