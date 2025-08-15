Tolosaldea busca dar la sorpresa este fin de semana en la doble jornada de Zarautz
K. I.
Tolosa.
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:53
Aunque todo parece indicar que la trainera de Donostia Arraun Lagunak repetirá como campeona de la Liga Euskotren, Tolosaldea no quiere perder su ocasión para seguir mejorando y recortar puntos contra las aguiluchas de Orio, a tan solo cinco puntos. Este fin de semana hay doble jornada en Zarautz, en la que se decidirá la XVII Ikurriña de Zarautz. La 'Zerkausia' bogará hoy a las 17.25, mientras que mañana será a las 11.25 horas. La suma del minutaje de ambas jornadas lo que se tenga en cuenta para determinar el bote ganado. Este es el penúltimo fin de semana antes de la conclusión de la temporada. Las de Ramón Erostarbe todavía pueden ser segundas.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.