El Pleno aprueba iniciar el cambio de contrato del Hiribusa para implantar el nuevo recorrido

Nuevo paso adelante para la mejora del servicio de autobús urbano de Tolosa. El Pleno aprobó por mayoría, con los votos favorables del equipo ... de gobierno y la abstención de la oposición, dar inicio a la modificación del contrato para la gestión del Hiribusa, que hasta mayo del próximo año seguirá en manos de Cuadrabus. Lo que la concejala Kristina Pelaez trajo a debate fue un cambio necesario para la implantación del nuevo recorrido, y para ello es necesario modificar el contrato actual, para que a partir de enero el autobús suba cuatro veces al día a la residencia Iurreamendi y cuente con un horario más flexible para los conductores, en el que también se acondicionará para que coincida mejor con el horario de los centros educativos.

El recorrido definitivo, al que se le implantarán las mejoras probadas durante los últimos meses bajo la supervisión de una técnica municipal, será «más barato» que el actual, y por ello debe modificarse el contrato al suponer un gasto diferente para la empresa que gestiona el servicio.

A pesar de las mejoras trasladadas al resto de concejales, no contentó a la oposición, formada por EAJ-PNV y PSE-EE, que expresaron su abstención en sus turnos de palabra. La jeltzale Biotza Agirre reiteró la postura de su grupo político, señalando que a su juicio el equipo de gobierno no ha puesto sus esfuerzos en garantizar la calidad del servicio, haciendo un seguimiento acorde para pedir o exigir lo que la empresa debe cumplir, como las condiciones de los trabajadores, el uso del autobús de reserva, de motor térmico, y el buen mantenimiento del principal, eléctrico. Consideran que los esfuerzos de los recursos municipales para la modificación del recorrido repercutirá en el trabajo de cara al nuevo contrato.

Por su parte, el socialista Jose Mari Villanueva acusó al equipo de gobierno de olvidar «las necesidades de los usuarios de Iurreamendi», y que desde el 1 de septiembre el cambio de recorrido ha provocado que el servicio de autobús urbano esté en un «limbo jurídico». Puso en duda la mejora a través de los cambios realizados durante estos meses, y lo tachó de «improvisación» y «chapuza administrativa». «Mi sensación es que se ha perdido mucho tiempo en trabajo burocrático y no hemos cuidado la calidad del servicio del autobús interurbano», zanjó Villanueva.

«Trabajo inmenso» de mejora

La respuesta del equipo de gobierno estuvo encabezada por el alcalde, Andu Martínez de Rituerto, quien describió este plan de mejora como «partes diferentes de un mismo proceso». Es decir, tanto el trabajo sobre los pliegos del contrato de mayo de 2026 como la modificación del recorrido. Indicó que «el esfuerzo de los técnicos municipales no se ha invertido para nada. Si vamos a firmar un nuevo contrato, parte muy importante del mismo es el recorrido. Nosotros queríamos probar y mejorar, y hemos visto que el anterior recorrido era demasiado exigente y que el alto kilometraje condicionaba al propio autobús». Además, el alcalde explicó que «en la visita a Irizar nos dijeron que un autobús nuevo, eléctrico, sufriría también problemas con el mismo kilometraje, sobre todo en días de altas temperaturas». Recordando los problemas de premura de los chóferes, aseguró que gracias al «inmenso trabajo» realizado «el servicio mejora. Ambos procesos tenían que ir de la mano sí o sí. No ha habido improvisación alguna, y por supuesto no hemos olvidado a nadie».

La concejala Agirre respondió que aunque «siempre ha habido quejas», estas han aumentado a principios de año, igual que las quejas de los trabajadores de Cuadrabus, que sufrieron una mayor carga de trabajo. Declaró que el Ayuntamiento puede revisar si la empresa no cumple el convenio laboral y que los conductores no trabajan de forma digna. «Eso ha pasado en esta legislatura y nosotros no tenemos responsabilidad», terminó la concejala de EAJ-PNV.

El teniente de alcalde, Ander Figuerido, tomó la palabra para volver a incidir en el trabajo «inmenso» hecho, matizando que el Consistorio «solo puede exigir las horas, nóminas y contrato de los trabajadores dentro de nuestro servicio. Fuera de ese marco teníamos las manos atadas». Además, añadió que «todos estos cambios se hacen para mejorar el servicio, y antes de licitarlo sabremos con certeza hasta dónde pueden llegar tanto los autobuses como los chóferes, para no presionarles o apurarles como hasta ahora».

Tras la votación, se aprobó con carácter inicial la modificación del contrato, que tendrá que volver a ser votada de forma definitiva en el próximo pleno. Con todo, a pesar de los esfuerzos, la sensación de los usuarios es de que no son suficientes para paliar los numerosos problemas de los que adolece el servicio, y la esperanza está puesta en el nuevo contrato que entrará en vigor a partir de junio de 2026.