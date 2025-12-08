Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El Hiribusa de motor térmico recoge a usuarios en la parada de San Francisco, el pasado jueves. JOSÉ MARI LÓPEZ

Tolosa

El Pleno aprueba iniciar el cambio de contrato del Hiribusa para implantar el nuevo recorrido

El voto favorable del equipo de gobierno y la abstención de la oposición acerca la mejora del servicio y la transición hacia el nuevo pliego

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Tolosa

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14

Comenta

Nuevo paso adelante para la mejora del servicio de autobús urbano de Tolosa. El Pleno aprobó por mayoría, con los votos favorables del equipo ... de gobierno y la abstención de la oposición, dar inicio a la modificación del contrato para la gestión del Hiribusa, que hasta mayo del próximo año seguirá en manos de Cuadrabus. Lo que la concejala Kristina Pelaez trajo a debate fue un cambio necesario para la implantación del nuevo recorrido, y para ello es necesario modificar el contrato actual, para que a partir de enero el autobús suba cuatro veces al día a la residencia Iurreamendi y cuente con un horario más flexible para los conductores, en el que también se acondicionará para que coincida mejor con el horario de los centros educativos.

