Otoño propicio para los cultivos

Pablo Alberdi Tolosa Sábado, 18 de octubre 2025, 21:07 | Actualizado 21:20h.

Los días de sol y de temperaturas veraniegas se suceden, y marcan ritmos, maduraciones y el ambiente entre los compradores de la Azoka. La propuesta en las mesas, gracias al buen tiempo, permite aún disfrutar de productos propios de temporadas templadas a niveles de calidad insuperables. Los tomates por ejemplo, muestran calidades dignas de concurso y son muchos los habituales que los están disfrutando durante todo el otoño. Los pimientos son otro de los productos que no esperábamos a priori disfrutar durante tanto tiempo. Los pimientos de Gernika, el choricero, italiano o el dulce de landas están en puntos de calidad y sabor espectaculares, con esa delicadeza que algunos echan de menos en las guindillas.

El otoño está siendo muy propicio para muchos, la mayoría de los cultivos. Las pochas blancas por ejemplo se muestran espectaculares, desde hace ya más de un mes, y la alubia de Tolosa recién empezada está en calidades históricas. No sólo la calidad parece que va a ser buena este año, sino que se espera una cosecha muy muy prolífica, sin duda gracias al soleado otoño que estamos viviendo. Se vendieron a 18 el kilo. Junto a ellas, disfrutamos de berzas, puerros o zanahorias de gran, enorme calidad. Da gusto ver las zanahorias recogidas por Imaz en un estadío temprano, ofreciendo esa delicadeza propia de las verduras especiales. Los puerros de Izagirre son excelentes también, en su mejor punto.

Otra de las grandes beneficiadas del buen tiempo de este otoño es la cosecha de manzana. Se ha dado todo bien, y estamos pudiendo disfrutar de una propuesta inabarcable. Desde las exquisitas, sublimes diríamos, Errezil sagarras, que permiten además extender su disfrute todo lo que se las quiera conservar en casa en lugares secos, hasta las variedades más comerciales como la booskop, la Golden o las diferentes reinetas. Destacaron también los nísperos, que quitaron protagonismo a las peras de variedades diversas, a los últimos higos del país, o a las castañas que vimos en los puestos.

La oferta de setas y hongos estuvo a la altura de las expectativas ayer, que fueron grandes. Vimos bastante hongo de gran calidad, traído de provincias cercanas, eso sí; vimos también ziza horis de gran calidad, algo de gibelurdina, poco la verdad, y senderuelas que completaron la lista. Se ve que la ausencia de lluvias ha dificultado la proliferación de hongos en nuestros bosques.