OTA: EAJ-PNV propone 20 minutos gratis y PSE-EE tener en cuenta a más barrios

Los dos grupos de la oposición, EAJ-PNV y PSE-EE, han planteado aportaciones para incluirlas en el nuevo reglamento de la OTA, que ... acaba de aprobar el gobierno municipal de EH Bildu en el Pleno. Jeltzales y socialistas se abstuvieron, y ahora sus sugerencias serán estudiadas por el gobierno antes de volver a someter el nuevo reglamento a su aprobación definitiva.

En principio, tanto EAJ-PNV como PSE-EE ven oportuno actualizar una ordenanza que lleva vigente muchos años, un amplio periodo en el que el municipio ha cambiado mucho y, por tanto, la regulación de sus aparcamientos también tiene, obviamente, que variar. Los partidos de la oposición se quejaron, eso sí, de «falta de información» por parte del gobierno a la hora de dar a conocer las conclusiones del Plan de Aparcamientos que presentó a la prensa local. El concejal socialista, Joxemari Villanueva, aseguró que EH Bildu ha ocultado información con «el objetivo de impedir llevar a cabo un control democrático del gobierno local por parte de la oposición».

20 minutos gratis Los primeros veinte minutos para favorecer la rotación y beneficiar al comercio (EAJ-PNV).

Garaje y OTA. Más excepciones a la nueva normativa de no poder sacar la tarjeta si se tiene una plaza de garaje (EAJ-PNV) plazas reducidas de tamaño, uso de la plaza guardar una moto de gran cilindrada, etc.

Más barrios Los vecinos de Monteskue van a poder aparcar en el centro de Tolosa (zona 2 de OTA y se pide extender esta medida a otros barrios rurales de la villa (medida que defienden tanto EAJ-PNV como PSE-EE).

EAJ-PNV propone que los primeros veinte minutos de estacionamiento en zona OTA sean gratis. Xarles Iturbe, portavoz jeltzale, aduce dos razones para defender la idea: «porque puede beneficiar al comercio local y también, dado que el tiempo de estacionamiento sería limitado, es probable que quien deje el coche limite la tarea a ese tiempo, lo que aceleraría la rotación de los aparcamientos».

El gobierno ha decidido que una persona que tenga garaje en propiedad no pueda sacarse la txartela OTA. Esta medida le parece «razonable» a EAJ-PNV, si bien plantea algunas excepciones, además de la de tener dos coches en una familia. Por ejemplo, hay personas que utilizan el garaje para guardar una motocicleta de gran cilindrada, aunque también son propietarios de un coche.

Otro ejemplo. Personas que disponen de un garaje muy pequeño, sobre todo en edificios antiguos. Por eso dejan el coche en la calle, ya sea porque no les entra en su plaza o porque tienen muchas dificultades para maniobrar. Un ejemplo: una familia numerosa que ha tenido que comprar una furgoneta y cuenta con una plaza reducida en propiedad. En estas casuísticas, EAJ-PNV propone que a estas personas no se les deniegue la tarjeta de residente. «Estamos seguros, además, de que puede haber más. Proponemos analizar el tema con el fin de recoger excepciones que puedan ser adecuadas y aceptables», señala el portavoz jeltzale.

Barrios rurales

Ante la conveniencia de ampliar la OTA de Tolosa en un futuro próximo, EAJ-PNV solicita que, con carácter previo a la implantación de las nuevas zonas, se realicen los estudios de movilidad y aparcamiento necesarios. Es decir, que se analicen bien las necesidades reales de aparcamiento existentes, para poder entender cuándo y por qué se producen. «La idea es comprobar con antelación si la implantación del sistema de OTA va a desplazar las tensiones de aparcamiento existentes, para deducir si todo ese tráfico puede ser absorbido o no en dichas zonas».

Sobre otros temas de aparcamientos no ligados a la OTA, EAJ- PNV preguntó por qué no se han adjudicado la 105 plazas de aparcamiento de la plaza Arrillaga ubicada en el barrio Larramendi. También exigió al gobierno municipal el diseño de un plan para intentar conseguir una explotación más eficiente de los parkings subterráneos de la Alhóndiga y Lapurdi, dado que hay muchas plazas libres a diferentes horas del día y sobre todo por la noche. Por último, demandó más concreción sobre los planes del gobierno municipal en torno a la peatonalización del Prado Pequeño.