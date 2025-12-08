Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una persona se dispone a pagar su plaza de OTA en el aparcamiento del paseo San Francisco.

Tolosa

OTA: EAJ-PNV propone 20 minutos gratis y PSE-EE tener en cuenta a más barrios

Los jeltzales también plantean más excepcionalidades a la imposibilidad de sacarse la tarjeta si se dispone de un garaje en propiedad

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:13

Comenta

Los dos grupos de la oposición, EAJ-PNV y PSE-EE, han planteado aportaciones para incluirlas en el nuevo reglamento de la OTA, que ... acaba de aprobar el gobierno municipal de EH Bildu en el Pleno. Jeltzales y socialistas se abstuvieron, y ahora sus sugerencias serán estudiadas por el gobierno antes de volver a someter el nuevo reglamento a su aprobación definitiva.

