Tolosa

Once cursos gratuitos para formarse sobre IA, ciberseguridad y nuevas tecnologías

K. I.

Tolosa.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Tolosaldea Garatzen, con la colaboración de Spri, Diputación y Gobierno Vasco, ha organizado una nueva edición, la decimoséptima, de la IKT Astea, que se llevará a cabo del próximo lunes, día 20, al viernes, día 24. Este año serán once cursos gratuitos los que se ofrecerán, con especial enfoque en la inteligencia artificial y la ciberseguridad, todo ello para formar a empresas, comerciantes y a la población de la comarca en general en nuevas tecnologías. Una cita anual que el año pasado, destacan los organizadores, reunió a alrededor de 200 personas.

Cinco cursos se impartirán por las mañanas, de 9.00 a 13.00 horas, en el centro Lehiberri. Son los siguientes: 'Copilot en Microsoft 365' (lunes), 'Ciberseguridad práctica' (martes), 'Conociendo a tu cliente con IA' (miércoles), 'LinkedIn para ventas' (jueves) e 'Introducción a Power BI' (viernes). Estas están dirigidas a empresas y centros de formación profesional.

El lunes y martes en el KZgunea de Amasa-Villabona y el miércoles y jueves en el coworking Emari de Tolosa se ofrecerán, de 14.00 a 16.00, una formación sobre redes sociales enfocado a comercios. Y por las tardes, las clases serán online, de 17.00 a 19.00, para todo el público y con la inteligencia artificial como nexo de unión. Se cursarán las siguientes: 'Emprendedor 4.0: Automatiza, innova y escala con la IA hoy mismo' (lunes), 'Programa sin ser programador' (martes), 'Creación de imágenes con IA' (miércoles) y 'Cómo preguntar a la IA para conseguir respuestas útiles y veraces' (jueves).

Los interesados pueden apuntarse, sin límite de cursos, en labur.eus/fr3ncvti.

