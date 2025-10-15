Kaixo, siempre me he preguntado por qué si un mosquito entra por la noche en mi habitación, siempre le picará a ella. Hablando de ... mosquitos, ¿te acuerdas del verano del 72, cuando Jim Morrison, el de Los Doors, cantaba eso de «No me molestes, mosquito». Sus fans se rasgaban las vestiduras, viendo cómo esa canción le disputaba al 'Vacaciones de Verano' de Fórmula V ser la canción del verano. Estos sí estuvieron en el Fronton, y al cantante le robaron la chaqueta mientras cantaba. Y al día siguiente, el que la robó, me la ofreció: ¡Para que cuando vayas a tocar la batería!, me dijo. ¿La compré? Esa es otra historia.

PD 1. Total, que estaba yo feliz sin mosquitos, disfrutando de los únicos extraños que me habían visitado este verano (tres atrevidos, pero divertidos gorriones), que por la mañana compartían mi desayuno, y después de comer, sus alegres trinos delataban su presencia en la cocina. Y va, y de repente que llegan los chinches. Y entonces entendí...

PD 2. El día de Santiago solemos tener comida familiar, en recuerdo a los aitas, el bar... Y en la sobremesa, Adam, de Ventanas Zabala, marido de mi sobrina Olatz, me dejó atónito. «Javier, estoy a tope colocando mosquiteras en todo el pueblo». Jod.., ¿el cambio climático? Cuál será la próxima: ¿Poner aire acondicionado en las casas? Comimos en Santa Marina. Se come bien en Segoretxe, y si el tiempo acompaña... Estaba a tope.

PD 3. Así ha estado el barrio Berazubi este fin de semana. Espectacular. Un abrazo a los vecinos, que han puesto buena cara a quizás demasiados días de fiesta. Pero seguro que han disfrutado viendo a su barrio como nunca. Hubo de todo, y acertaron con el cambio de hora de la tamborrada, un éxito. Los peques tocaban mejor que los mayores. Y luego estaba 'Malibu Show'. El pase de las 19.30, apoteósico. Y los tiempos cambian. Adelantaron la verbena a las 22.30, y fue un acierto. Cuánta gente feliz vi. Me acordé de Sabina, cuando cantó aquello de «Ojalá haya muchas noches de luna de miel». Y seguro que las hubo.

PD 4. Ahora coge papel y lápiz. Y anota. Ya sabes que estuve de jurado en el concurso de croquetas. Sólo hubo nueve. Me las comí todas. Tercera quedó Amaia Larrarte. Su croqueta, clásica: aceite, mantequilla, y unas virutas de jamón. Se derretía en la boca. Segunda fue Eva Zubelzu. Me encantó. Qué le has puesto, le dije. «Pimientos de piquillo y carrilleras». Y la ganadora fue Alaitz Balerdi. Su magnífica croqueta llevaba pollo de caserío (de Bedaio), huevo y cebolla caramelizada. Un saludo para Maritxu. No ganó, pero qué marcha tiene esta señora.

Zurutada. En el Torneo 3x3 mixto, hubo sorpresa. Ane Bakaikoa fue la máxima goleadora. Ya juega en el Tolosa CF, donde se hace un gran trabajo en el fútbol femenino. La foto es la prueba. Iraia, Nerea, Aiara, Nahia e Intza. Jugadoras del primer equipo de la Real Sociedad, todas de la cantera urdiña, como Leire Ezkerro y Eider Calahorra, que aparecen en la imagen, fisios realistas.

Chistazo. «Doctor, no entiendo nada. Resulta que el cardiograma ha salido perfecto. La analítica también. Y me aconseja que deje el fútbol. ¿Por qué».

«Es que te visto jugar, y...».