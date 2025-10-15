Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Berazubi, gastronómica, y musical, y cultural también. Disfrutar de todo depende de ti. La mejor paella, la de los Pagola. Iñigo Royo

Tolosa

No me molestes, mosquito

Hoy, mi crónica parece una botica. Hay de todo. El veranillo del membrillo se portó. Y Berazubi se salió, un año más

Javier Zurutuza

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Kaixo, siempre me he preguntado por qué si un mosquito entra por la noche en mi habitación, siempre le picará a ella. Hablando de ... mosquitos, ¿te acuerdas del verano del 72, cuando Jim Morrison, el de Los Doors, cantaba eso de «No me molestes, mosquito». Sus fans se rasgaban las vestiduras, viendo cómo esa canción le disputaba al 'Vacaciones de Verano' de Fórmula V ser la canción del verano. Estos sí estuvieron en el Fronton, y al cantante le robaron la chaqueta mientras cantaba. Y al día siguiente, el que la robó, me la ofreció: ¡Para que cuando vayas a tocar la batería!, me dijo. ¿La compré? Esa es otra historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2 La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  5. 5 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  9. 9 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  10. 10

    El futuro del histórico observatorio meteorológico de Igeldo, en entredicho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco No me molestes, mosquito

No me molestes, mosquito