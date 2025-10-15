Janus Lester es el grupo elegido para el concierto de Zaldunita

Kevin Iglesias Tolosa. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

La calidez y energía de la banda Janus Lester protagonizará la noche de Zaldunita, Domingo de Carnaval, fecha central de los carnavales tolosarras que en 2026 caerá el 15 de febrero. El grupo fundado por el vocalista y guitarrista beratarra Jokin Pinatxo ha sido el elegido por las personas mayores de 16 años y empadronadas en Tolosa participantes en el proceso abierto que el Ayuntamiento ha organizado para decidir qué artista o agrupación daría su concierto en los próximos carnavales. En el mismo han emitido su voto 175 tolosarras, siendo Janus Lester la que más apoyo ha recibido, con 64 votos.

De esta forma, se subirán al escenario tanto el propio Pinatxo como la teclista lizartzarra Garazi Esnaola, el guitarrista tolosarra Javier Echarri, el batería Mattin Arbelaitz, el trompetista Julen Suárez, el trombón Andoni Arriola y el bajista Julen Barandiaran, integrantes de la formación. La mezcla de folk, pop y electrónica con la destacada voz de su cantante endulzará la noche de Zaldunita, en un concierto que siguiendo la tónica de los que ha celebrado hasta ahora, contará con un público joven entregado.

El proyecto de Pinatxo ha tenido un ascenso meteórico a la primera plana de la escena musical vasca. Su primer disco 'Ez gaitzala loak harrapatu' le colocó en el punto de mira con sus ritmos electrónicos y bailables, mientras que su segundo álbum, 'Lore', traslada al oyente a la intimidad entre el dolor y la pasión, que ha supuesto la confirmación de sus intenciones. Curiosamente, el concierto será el día posterior a San Valentín, que le dará un toque más especial a la actuación que ofrecerán.

Con este anuncio, se convierte en la primera confirmación de la programación del carnaval de 2026

Los tolosarras mayores de 16 años y empadronados en la localidad pudieron votar, hasta el pasado viernes, en la plataforma de participación ciudadana Erabaki (erabaki.tolosa.eus) y en la urna habilitada de la casa de cultura, cuál de las siete bandas y artistas propuestos sería el elegido para tocar el Domingo de Carnaval. Hasta ahora, era la Comisión de Fiestas la que decidía los conciertos de las fiestas insignia de Tolosa, y con este proceso participativo da por primera vez la oportunidad de elegir al menos uno de los conciertos.

La lista era cerrada, con el departamento de Cultura y Fiestas habiendo contactado con los grupos y artistas seleccionados para asegurar su disponibilidad. Fueron siete: Bengo, Ezpalak, Indabe, Kai Nakai, Los Zopilotes Txirriaos, Merina Gris y la banda ganadora, Janus Lester. Según apuntaban desde el Ayuntamiento, la grabación de discos o la imposibilidad de poder actuar en Zaldunita ha hecho que la posibilidad de elección de otras bandas o un número mayor no haya prosperado.

En cuanto al apoyo logrado por el resto de artistas y bandas, Los Zopilotes Txirriaos obtuvo 54 votos, el cantante Bengo 26 y los donostiarras Merina Gris con 20. Menos votos han recibido Kai Nakai (6), Indabe (4) y Ezpalak (1).

Con todo, Janus Lester pondrá a cantar a pleno pulmón a los tolosarras durante la jornada de Zaldunita, siendo así la primera confirmación del programa de carnaval de 2026. Un concierto gratuito que seguro llena la plaza de jóvenes de la villa y de localidades cercanas.