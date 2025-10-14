Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El nuevo parque para perros, ubicado en Paper Kalea. K. I.

Tolosa

Habilitado el parque para perros del barrio de Iurre

Kevin Iglesias

TOLOSA.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:33

Comenta

Con la finalización de los trabajos, el barrio de Iurre ya cuenta con su nuevo parque para perros. La brigada municipal lleva un par de semanas trabajando en la zona, ubicado concretamente en la zona ajardinada de Paper Kalea con los nuevos bloques de viviendas del paseo Iurramendi, y ya tiene listo el espacio. Aunque lleva algunos días delimitado con vallas y acondicionado el hierbal para que los perros pudiesen entrar y hacer sus necesidades, faltan por colocarse un panel informativo y la instalación de un banco para personas. El Consistorio responde así a una petición de numerosos vecinos del barrio e inaugura la cuarta zona dedicada a estas mascotas, donde pueden ir sueltos. Asimismo, en este lugar los canes podrán socializar, jugar y realizar sus necesidades, elementos que deberán ser recogidos por sus responsables.

Con todo, el Consistorio recuerda y pide a los usuarios que hagan un uso responsable y ordenado de este parque para perros, para garantizar la convivencia entre el vecindario y las personas usuarias.

