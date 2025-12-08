Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Tolosa

«Goteras» y aforo superado, entre las quejas ciudadanas

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:18

Comenta

Al igual que sucedió en el pleno anterior, una mujer usuaria del Hiribusa reclamó soluciones al Ayuntamiento durante el turno de ruegos y preguntas. Según su experiencia, afirma que las «goteras» en el autobús eléctrico siguen, lo que supone un riesgo en forma de caídas para los pasajeros, y preguntó sobre quién sería responsable. El concejal Ander Figuerido aclaró que sería responsable Cuadrabus, fuera cual fuera el autobús, y que se le ha pedido a la empresa que lo arregle. Por otro lado, esta usuaria declaró que en días de lluvia, hacia las º14.10 horas, se suben más personas de las permitidas en el autobús, en las paradas cercanas a centros escolares. Según su estimación, «entre 110 y 120», muy superior a lo establecido. «Y el chófer no sabe lo que tiene que hacer, si dejarles tirados o no», dijo, temiendo que pase una desgracia. El alcalde Andu Martínez de Rituerto señaló que el conductor del autobús urbano no debería permitir que se exceda el aforo permitido y recuerda que el Ayuntamiento acerca el servicio a los institutos porque los alumnos, a partir de ESO que no cuentan con autobús escolar, «también son ciudadanos». «El chófer debería poner un límite, pero entiendo que en esas horas y lloviendo, estando él solo, quién se pone a decirles que no se suban. No es algo sencillo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Goteras» y aforo superado, entre las quejas ciudadanas