«Goteras» y aforo superado, entre las quejas ciudadanas

Al igual que sucedió en el pleno anterior, una mujer usuaria del Hiribusa reclamó soluciones al Ayuntamiento durante el turno de ruegos y preguntas. Según su experiencia, afirma que las «goteras» en el autobús eléctrico siguen, lo que supone un riesgo en forma de caídas para los pasajeros, y preguntó sobre quién sería responsable. El concejal Ander Figuerido aclaró que sería responsable Cuadrabus, fuera cual fuera el autobús, y que se le ha pedido a la empresa que lo arregle. Por otro lado, esta usuaria declaró que en días de lluvia, hacia las º14.10 horas, se suben más personas de las permitidas en el autobús, en las paradas cercanas a centros escolares. Según su estimación, «entre 110 y 120», muy superior a lo establecido. «Y el chófer no sabe lo que tiene que hacer, si dejarles tirados o no», dijo, temiendo que pase una desgracia. El alcalde Andu Martínez de Rituerto señaló que el conductor del autobús urbano no debería permitir que se exceda el aforo permitido y recuerda que el Ayuntamiento acerca el servicio a los institutos porque los alumnos, a partir de ESO que no cuentan con autobús escolar, «también son ciudadanos». «El chófer debería poner un límite, pero entiendo que en esas horas y lloviendo, estando él solo, quién se pone a decirles que no se suban. No es algo sencillo».