«El gobierno de EH Bildu utiliza la excusa de la participación para eludir sus responsabilidades»

En el ecuador de la legislatura, el PNV, principal grupo de la oposición, hace un balance negativo de la labor del Gobierno municipal. Alega que « ... ha perdido el tiempo» encargando «análisis y diagnósticos», pero que «no toma medidas y por eso Tolosa está parada y no avanza», asegura el portavoz jeltzale, Xarles Iturbe.

–¿Qué valoración global hace de la labor del Gobierno municipal en estos dos años?

–Es un gobierno que ha sumido a Tolosa en múltiples análisis y diagnósticos que nos han llevado a la parálisis; nos han metido en una especie de rotonda. Tolosa está parada y no avanza. EH Bildu utiliza la participación ciudadana como excusa para eludir sus responsabilidades de gobierno, que es tomar decisiones. Han pasado dos años y no hay ni una sola medida novedosa para el comercio local, la feria semanal o las ferias especiales, nada se sabe sobre la Parte Vieja o la segunda fase del Polígono de Apatta. El pasado año no llegaron a invertir siete de cada diez euros que tenían disponibles en el presupuesto para inversiones.

«EH Bildu está haciendo cosas que dijo que no haría y está incumpliendo los compromisos que asumió ante el pueblo»

–¿Y su labor de oposición? Parece que han optado por una actitud de no enfrentamiento...

–Al comienzo de la legislatura hicimos una promesa al pueblo de Tolosa: hacer una oposición respetuosa, responsable, exigente y constructiva. Esta es nuestra manera de entender y hacer política. Que el pueblo te elija es un honor, una responsabilidad, pero también sabemos el sacrificio personal que implica para las 17 personas que conformamos la Corporación. Puede haber contraste de ideas y proyectos, pero debe prevalecer siempre el respeto entre las personas.

–Se quejaron de que EH Bildu preparó la entrada al gobierno en las elecciones dibujando un panorama muy negativo de la situación del pueblo que no se ajustaba a la realidad...

–Ya lo dice el refrán: 'No es lo mismo predicar que dar trigo'. EH Bildu lleva dos años en los que está haciendo cosas que dijo que no haría y, a su vez, no está cumpliendo con los compromisos que asumió ante el pueblo. Tres ejemplos en los que estamos igual que hace dos años: vivienda, aparcamiento y Parte Vieja. Eran sus grandes prioridades, nos criticaron abiertamente y ahora no vemos avances significativos.

–¿Hasta qué punto su posicionamiento en temas como Zumardi Txiki o el Puente Nuevo les pudo desgastar?

–Seguimos defendiendo que Tolosa debería recuperar Zumardi Txiki para uso y disfrute de las y los tolosarras, previa resolución del tema del aparcamiento. Nosotros proponemos que el proyecto que se lleve a cabo parta del consenso, pero de momento el gobierno de EH Bildu no ha hecho nada. Tiene una deuda pendiente, porque lo fácil es torpedear. Respecto al Puente Nuevo, es EH Bildu quien debería responder por qué hace dos años defendía la protección del puente y ahora apoya su derribo y sustitución.

–¿Estaría dispuesto el PNV a estudiar la publificación de Asunción Klinika o se decanta abiertamente por la construcción de un nuevo hospital?

–Nuestra obligación es defender que Tolosaldea tenga la mejor asistencia sanitaria que el Sistema Público de Salud Vasco nos pueda ofrecer en este momento. Y creo sinceramente que eso pasa por un hospital comarcal gestionado por Osakidetza. Agradecemos al Consejero de Salud del Gobierno Vasco Alberto Martínez por su compromiso con este proyecto. Ya conocemos cuáles son los pormenores del planteamiento definitivo trabajado por el Departamento de Salud y confiamos, a su vez, en que se aborde la cuestión de los trabajadores de Asunción Klinika en la Mesa Sectorial de Osakidetza.

–¿Cuál sería el proyecto prioritario ahora mismo para Tolosa según el PNV?

–La prioridad máxima es la vivienda. Y aquí también hay parálisis. La promoción de viviendas de Ibarralde no avanza, en San Francisco 37 hay problemas, llevan dos años dando vueltas a un listado de villas y edificios que pretenden proteger sin explicar las consecuencias que ello pueda implicar, votan en contra de la moción que presentamos para facilitar la transformación de locales comerciales en vivienda, de las parcelas de Iurramendi la que está parada es la de propiedad municipal, las promociones de Amaroz con Visesa se están retrasando, etc.

–¿Siguen defendiendo que el futuro de San Esteban pasa por un proyecto con 650 viviendas?

–El Parlamento Vasco está tramitando una ley que pretende recoger medidas urgentes para poder construir más vivienda y más rápido en un contexto de grandes dificultades para acceder a ella, y resulta que EH Bildu pretende reducir al mínimo la edificabilidad en San Esteban. Nosotros mantenemos la propuesta que llevamos en el programa electoral: 650 viviendas para San Esteban. No hay tiempo que perder.

–El PNV planteó el derribo de la villa Sagrado Corazón. ¿Por qué no valoró la opción que ahora defiende de conservar parte del edificio?

–El Gobierno municipal anterior no defendió la demolición de la villa Sagrado Corazón. La propiedad de la villa pasó a manos de una promotora que pretendía ejecutar los derechos urbanísticos que el Plan General otorga a esa parcela, y presentó un proyecto que planteaba la demolición de la villa y la construcción de dos bloques de viviendas. Dicho proyecto naufragó, porque ante la previsión de que la villa fuera protegida por parte del Gobierno Vasco, el anterior Gobierno municipal negó la licencia de derribo que habían solicitado.

–¿Qué puede ocurrir si los tribunales dan la razón a los vecinos alegantes?

–Es el gobierno de EH Bildu quien pacta con la promotora la solución actual, sin explorar otras alternativas posibles, que no hubieran tenido la oposición vecinal que han provocado. Es preocupante que esta tramitación urbanística esté en los tribunales y sobre todo lo es para quienes han adquirido una vivienda y para el propio Ayuntamiento de Tolosa.

–Da a entender que Tolosa está perdiendo oportunidades y que puede no volverlas a tener...

–Estamos en contacto permanente con muchos tolosarras, a quienes intentamos transmitir dos ideas: estamos preocupados por las oportunidades que está perdiendo Tolosa, y a su vez, reafirmamos nuestro compromiso de seguir haciendo una política constructiva y en positivo. Espero que quienes confiaron en nosotros sigan viendo aquello por lo que nos eligieron y que quienes no confiaron en nosotros puedan reconocer en nosotros el tipo de oposición que prometimos hacer.