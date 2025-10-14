El entorno físico y emocional de Tolosa, tema para este año en Haurren Hiria

K. I. Tolosa. Martes, 14 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El proyecto Haurren Hiria ya tiene tema y las inscripciones están abiertas para participar en la nueva edición. Los menores, alumnos de tercero a sexto de Educación Primaria, esto es, niños y niñas de entre 8 y 12 años, podrán aportar en los espacios, servicios y decisiones que se tomarán en este trabajo organizado por el Ayuntamiento junto a diferentes agentes sociales. Este año analizarán y trabajarán en torno al entorno físico y emocional de Tolosa, que llevará por título 'Udalerri on!'. En el mismo se recabarán las opiniones de los menores y sus propuestas, todo ello para poder mejorar el municipio y que sea un lugar más seguro para la infancia.

En esta edición, se llevarán a cabo cuatro sesiones del consejo de infancia, en noviembre, diciembre, enero y marzo, dos reuniones con las familias, una de presentación en enero y otra en abril, en la que se compartirán las conclusiones, y un Mintza Txokoa en la casa consistorial, en la que los niños y niñas, en el mes de mayo, presentarán sus propuestas directamente a los concejales que forman el Pleno municipal.

El plazo de inscripción está abierto hasta este viernes, día 17, escribiendo a tolosakohaurrenhiria@gmail.com. Se seleccionarán a los niños y niñas entre 8 y 12 años por sorteo cívico, teniendo en cuenta la edad, el origen, el género y el lugar de residencia, para poder formar un grupo mixto que refleje la realidad de Tolosa. Haurren Hiria es una oportunidad para que las familias colaboren de forma activa en la construcción de una localidad más adecuada al prisma y necesidades de la infancia.