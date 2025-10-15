Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

La danza contemporánea y los payasos tomarán el Leidor

Kevin Iglesias

TOLOSA.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47

El Leidor se adentra en su programación otoñal e invernal con la danza contemporánea que la compañía Cielo rasO presentará mañana viernes, a las 20.00 horas. Tiene por título 'Née', un viaje «alejado del ruido» y conmovedor creada, interpretada y dirigida por Igor Calonge. Las entradas están a la venta por 10 euros en taquilla y Kutxabank Tickets; quienes tengan el Bono Escena podrán adquirir su ticket por un precio reducido.

En cambio, el sábado por la tarde, a las 17.00 horas, será el turno de los payasos Txirri, Mirri eta Txiribiton. Llegarán al Leidor con su espectáculo 'Pailazo', con el que repasarán su trayectoria de más de 50 años. La historia de este trío del inteligente, el travieso y el bueno, por el que han pasado diversos rostros, pasa desde Kixki, Mixki eta Kaxkamelon a la nueva generación de Txirri, Mirri eta Txiribiton. Poniendo el valor el papel del payaso, recordando los orígenes, no solo habrá chanzas, también cantarán 'Altza Pelipe' o 'Paristik Natorren', entre otras. Las entradas tienen un precio de 6 euros, en taquilla y online.

