El Consistorio da un nuevo paso legal hacia la construcción del futuro hospital en Iurreamendi

Nuevo paso legal hacia el futuro equipamiento sanitario público que el Gobierno Vasco plantea construir en la zona de Iurreamendi. El Ayuntamiento acaba de ... aprobar en Pleno, por unanimidad, la aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General en el ámbito llamado '24. Iurre', un paso necesario en el proceso que culminará con la entrega de los terrenos al departamento de Salud para que este acabe levantando el edificio.

El Ayuntamiento de Tolosa aprobó inicialmente, y sometió a información pública, en noviembre del año pasado, la modificación puntual del Plan. El paso siguiente fue informar a la Administración con competencias sectoriales para que estas emitieran los informes correspondientes. A la vista de los expedientes recibidos, y teniendo en cuenta el resultado de las aportaciones realizadas durante el periodo de información pública, se ha dado luz verde al documento de aprobación definitiva, adecuando la documentación objeto de aprobación inicial.

Esta modificación es un trámite previo a la construcción del equipamiento sanitario de titularidad pública. Los terrenos tienen que ser recalificados y puestos a disposición del Gobierno Vasco. De hecho, la modificación del Plan General que se acaba de aprobar en el Pleno, establece y ordena un subámbito urbanístico de 8.543,84 m2 de superficie. Dentro de ella se distingue un terreno con una superficie de 8.423,64 m2, al que se dota de edificabilidad física y perfil sobre rasante y bajo rasante, y se fijan los criterios de regulación de usos, edificación y urbanización.

Ahora solo faltan el informe del COPTV y la aprobación definitiva para tramitar la cesión del terreno al Gobierno Vasco

Con la aprobación provisional de esta modificación están a punto de finalizar las labores que el Ayuntamiento debe realizar para poder poner los terrenos a disposición del departamento de Salud. La documentación completa de la modificación puntual se remitirá ahora a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) para que emita el correspondiente informe. Con este diagnóstico se daría la aprobación definitiva a la modificación, y, entonces sí, se tramitará la cesión de los terrenos y la parcela quedará en manos del Departamento de Salud.

Dentro del ámbito hay dos solares en este subámbito que no son de propiedad municipal. El PNV había pedido al Gobierno municipal que el Ayuntamiento los adquiriese para facilitar la gestión de la totalidad del terreno. EH Bildu ha admitido esta proposición y el PNV lo agradeció públicamente en el Pleno. El Ayuntamiento, por tanto, iniciará las gestiones para la adquisición de estos solares, con el fin de facilitar y agilizar la cesión al Gobierno Vasco.

El portavoz jeltzale, Xarles Iturbe, preguntó al alcalde si la Mesa de Alcaldes de Tolosaldea está de acuerdo con la tramitación que lleva a cabo el Consistorio tolosarra. Andu Martinez de Rituerto dijo hablar en nombre del Ayuntamiento y reiteró su extrañeza de que todavía no se haya dado a conocer el Plan Funcional de Sanidad para la comarca, mientras en su día el departamento de Sanidad dio a conocer detalles precisos de lo que será el futuro equipamiento sanitario.

El Ayuntamiento está a la espera de conocer con precisión cómo será ese Plan Funcional. El alcalde ha formulado dudas sobre el emplazamiento, al estar cerca de un polideportivo con 11.000 socios, un centro escolar con 1.200 alumnos, los bomberos y una gran afluencia de tráfico, con un ruido excesivo cuando haya que abrir las ventanas del futuro hospital.

El PNV también inquirió al gobierno municipal sobre si había pensado en alguna alternativa para todos los camiones que aparcan en Iurreamendi y se quedarán sin este espacio de estacionamiento en el futuro. El alcalde respondió señalando que por lo menos hasta 2027 no empezarían las obras y que, por lo tanto, hay también tiempo suficiente para pensar en alguna alternativa, y decidir si el parque se emplaza en Tolosa o en otro municipio de Tolosadea.