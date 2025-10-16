El barrio San Esteban celebra una nueva Semana Cultural

J. G. tolosa. Jueves, 16 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Con el txupinazo, la bienvenida a Estibania, el concurso de tortilla de patatas y la actuación del grupo de teatro Evaren Alabak, arrancó ayer la Semana Cultural de San Esteban, que hoy, viernes, vivirá una romería con Zatekeen (23.00 a 01.00), y música con el dj Adarrak hasta las 04.00 de la madrugada. Mañana, sábado, habrá campeonato mixto de voley 3x3 en el Ferial durante toda la jornada. De 11.00 a 14.00, feria de artesanía de Tolosaldea. A las 11.00, taller infantil en Gure Zirkua, con Maitane Azpiroz. Desde las 17.00, juegos infantiles con chocolatada, y de 19.30 a 23.30, tardeo con Txanpa Mix 2.0. La noche estará ambientada con el DJ Calde. El programa del domingo incluye diana con txistularis, trikitilaris (10.00); taller de repostería para niños y niñas de 7 a 12 años con Lander Cornago (11.00), kalejira con la txaranga del barrio (12.00), para terminar con kalejira, comida popular, bailables, toka y bingo desde las 14.00 horas.