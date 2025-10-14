El Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana para mejorar en su gestión

Kevin Iglesias TOLOSA. Martes, 14 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El Ayuntamiento, al igual que los de Bilbao, Errenteria, Urretxu y Leioa, está inmerso en un autodiagnóstico interno para comprobar y conocer si cumple con los doce principios que le acreditarían con el sello europeo ELoGE, que acredita la excelencia en la gobernanza y democracia participativa de los órganos municipales. No solo con su visión es suficiente para obtener este reconocimiento, por lo que pide colaboración ciudadana para, antes del viernes, día 24, los tolosarras cumplimenten la encuesta con la que el Consistorio podrá saber sus puntos fuertes y posibles mejoras para implementar de cara a futuro.

El Sello Europeo de Excelencia en la Gobernanza, por sus siglas en inglés, ELoGE, está basado en 12 principios y 72 indicadores, gestionado por el Consejo de Europa y otorgado a los municipios en Euskadi a través de Eudel. Son los que el Consistorio está revisando en su autoevaluación, y las que los tolosarras deberán responder, en doce preguntas, en una breve encuesta. Los ciudadanos tendrán que expresar su opinión sobre las políticas y servicios municipales que el Ayuntamiento pone a disposición del pueblo.

La participación es anónima, aunque se requerirá la identificación para comprobar el empadronamiento en la localidad y que solo se cumplimente el cuestionario una sola vez. Cuando el proceso finalice, el Ayuntamiento dará a conocer los resultados obtenidos.

El breve cuestionario, de doce preguntas sobre políticas y servicios del Consistorio, puede hacerse hasta el viernes, día 24

Sobre doce principios

Los Principios de Buena Gobernanza de ELoGE son los siguientes: Participación democrática, entendido como la implicación que el órgano municipal promueve sobre la ciudadanía; Derechos Humanos, promoviendo la equidad, la dignidad, la igualdad y el respeto; Estado de derecho, en cuanto a si el Ayuntamiento trata de forma justa y equitativa a la ciudadanía; Ética pública, si funciona velando por los intereses de sus habitantes; Rendición de cuentas, sobre la asunción de la responsabilidad de sus actos; Apertura y transparencia, en si es transparente en las decisiones que toma; Administración de calidad, eficaz y eficiente, si garantiza, en el uso de los recursos públicos, el máximo beneficio para los tolosarras; Liderazgo, competencia y capacidades, sobre la cualificación del personal municipal; Capacidad de reacción, sobre la eficacia a la hora de responder a las necesidades de los habitantes; Gestión económico-financiera ética, acerca de la gestión responsable de las arcas públicas; Sostenibilidad y orientación a largo plazo, principio que analiza si el Ayuntamiento tiene en cuenta el impacto a futuro de sus decisiones; y Apertura al cambio e innovación, con el que analiza si es partidario de ideas innovadoras para mejorar en sus servicios.

La encuesta para obtener este certificado o sello europeo está disponible hasta el viernes, día 24, por dos vías. Online puede rellenarse en labur.eus/eloge-tolosa, o de forma presencial, con papel y bolígrafo, en el horario habitual de la oficina de atención al ciudadano Udate.