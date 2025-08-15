Adif, a la espera de últimos requerimientos para aprobar la reforma del apeadero

Kevin Iglesias Tolosa. Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54 Comenta Compartir

Al viajar en tren en Gipuzkoa y llegar al apeadero de Tolosa, el mensaje desde megafonía siempre es el mismo: extremar la precaución al subir y bajar por el hueco entre coche y andén. El peligro de caídas a las vías al tratarse de una estación en curva, la posibilidad de quedar atrapadas y que la única forma de acceder al mismo sea por las escaleras, ante la falta de ascensor en ambos lados, hace que su remodelación sea una necesidad más acuciante a medida que los años pasan.

Adif lleva desde 2017 en la elaboración del proyecto de mejora del apeadero, que ha enfrentado diversos problemas durante estos años, y que según las últimas informaciones que llegan desde el Ayuntamiento, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se encuentra a la espera de la conformidad de un organismo o empresa independiente que evalúa el proceso de seguridad y analiza los riegos del proyecto ferroviario. Adif respondió a los últimos requerimientos de esta empresa acreditada en AsBo (Assessment Body), y con el visto bueno final procedería a la aprobación definitiva del proyecto. Así, el siguiente paso sería la licitación de la obra.

El proyecto, dada su magnitud y complejidad, sin apenas espacio que permita su ampliación, y al ser un servicio público del que hacen uso miles de personas al día, requiere de estrictos controles de prevención. El Consistorio, según estas fuentes municipales, volvieron a reiterar la gran relevancia que esta remodelación tiene para la ciudadanía. Todavía no existe una fecha prevista para que puedan comenzar las obras de remodelación.

Tal y como la empresa pública ferroviaria detalló de forma inicial, el objetivo es mejorar la accesibilidad del apeadero y modernizar la estación, instalando ascensores y construyendo una nueva pasarela, que mejorará la accesibilidad y también la conexión con el barrio de Monteskue. Para ello, se ampliarán los andenes y se acondicionarán las escaleras.

Adif, según las previsiones de 2023, bajo un coste de 3 millones, asumirá todos los costes de la obra, excepto el 50% de las obras de construcción de la nueva pasarela, que correrán a cargo del Ayuntamiento.

50 centímetros

Entre el coche del tren y el andén del apeadero de Tolosa, hay una distancia de 50 centímetros, complicada de superar para personas con movilidad reducida. A ello se le suma la altura, que supera los 40 centímetros, otro obstáculo para estas personas. Y es que además, para acceder al mismo los usuarios deben subir 24 escalones, un esfuerzo que no todas las personas pueden superar. Todo ello, y la ausencia de otras vías como rampas o ascensores que faciliten su accesibilidad, hacen que el apeadero esté considerado como uno de los más peligrosos de las treinta estaciones de Renfe en Gipuzkoa, como recogía el Ararteko en 2011. Sin embargo, el proyecto avanza y cada vez está más cerca de que pueda darse la esperada renovación.