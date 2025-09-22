Taller para poner a punto la bicicleta mañana en la Plaza Mayor

A. N. ordizia. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Mañana miércoles se llevará a cabo el taller 'Pon a punto tu bici con Mugi' dentro de la Semana Europea de la Movilidad con el objetivo de fomentar los medios de transporte sostenibles y saludables, organizado por el departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio. En la Plaza Mayor una furgoneta ofrecerá un servicio de reparación básica de bicicletas a todas aquellas personas que presenten su tarjeta Mugi personalizada, de 16.00 a 20.00.

Las personas que se acerquen a la furgoneta-taller podrán participar en el sorteo de dos bicicletas así como 60 recargas por valor de 20 euros en sus tarjetas Mugi. Además, en colaboración con la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), durante el taller se ofrecerá la asistencia necesaria a todas aquellas personas que quieran solicitar una tarjeta Mugi, así como su renovación y carga.