Las obras durarán hasta finales de noviembre. UDALA

Ordizia

Renovación de la red de Aguas camino a Zaldibia

Cuenta con un presupuesto de 204.457 euros y está previsto que los trabajos finalicen para finales de noviembre

Amaia Núñez

ordizia.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:48

El Consorcio de Aguas de Gipuzkoa ha iniciado esta semana las obras de renovación de la red camino a Zaldibia. Instalarán tuberías de abastecimiento de agua, con una longitud aproximada de 614 metros lineales. Asimismo, renovarán la red de aguas fecales de Txindoki Etxadia 1 y 2.

Las obras cuentan con un presupuesto de 204.457,91 euros y serán ejecutadas por Construcciones Egurki Eraikuntzak, S.L. Tienen una previsión de dos meses, por lo que esperan que finalicen para finales de noviembre.

