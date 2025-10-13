El PSE-EE solicitó debatir las medidas en el Plan Municipal de Vivienda

Amaia Núñez ordizia. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Tras el Pleno extraordinario en el que se aprobaron las Ordenanzas Fiscales para el 2026 los grupos que forman la oposición dieron su opinión sobre los votos emitidos. El PSE-EE se abstuvo en la votación al considerar que la vivienda «no es solo un asunto fiscal» y propone debatir las propuestas en el marco del Plan Municipal de Vivienda «con una visión integral que incluya aspectos urbanísticos, patrimoniales, financieros, económicos, sociales, medioambientales, organizativos e interinstitucionales».

Asimismo, los socialistas denunciaron que Ordizia Orain-Elkarrekin Podemos incluyera alguna de las propuestas el mismo día del pleno, «sin haber pasado por comisión alguna y sin tiempo material para su análisis», indicó la portavoz Ana Sánchez.

Explicó su abstención en su idea de que cualquier incremento de tasas e impuestos debe ir acompañado de «una gestión correcta, eficaz y eficiente de los recursos municipales. La acción de gobierno no refleja esa eficacia», y puso como ejemplo «los problemas no resueltos de accesibilidad en Altamira, problemas de aparcamientos sin resolver, limpieza deficitaria en el municipio o déficits en materia de comunicación, transparencia y recursos humanos».

Por último, el PSE-EE reiteró que no apoyará ningún incremento fiscal mientras el equipo de gobierno no cumpla con los compromisos adquiridos en materia de elaboración del Planeamiento General de Ordenación Urbana, creación de la Comunidad energética municipal, ascensor para Altamira, ampliar la red de puntos de recarga para coches eléctricos, elaboración de una Ordenanza de convivencia, o la creación del Consejo educativo municipal.

Por su parte, EAJ-PNV se felicitó de que las ordenanzas para el 2026 recogen varias de las propuestas realizadas el año pasado. «Nuestras aportaciones son para facilitar la vida de la ciudadanía y para organizar los servicios municipales de una manera justa y sostenible», indicó el portavoz jeltzale Joseba Aranburu.

En este sentido, indicó que solicitaron la regulación del cargador eléctrico de coches al ser necesario «valorar el impacto de esta gratuidad en las cuentas municipales. Al ser un servicio público tiene que estar recogido en las ordenanzas y por eso solicitamos su regulación» y lo enmarca como una herramienta «para hacer un uso equilibrado de los recursos municipales y garantizar los servicios de la ciudadanía de cara al futuro». De cara a próximos ejercicios, proponen incluir en las ordenanzas las explotaciones forestales, ya que «afecta a los caminos rurales y a los caminos del pueblo».