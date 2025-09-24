El pleno ordinario de septiembre se celebrará esta tarde en el ayuntamiento

A. N. Ordizia. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:48 Comenta Compartir

La Corporación municipal celebrará hoy jueves el pleno ordinario de este mes. La reunión comenzará a las 18.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento con el siguiente orden del día: 1.- Aprobación del borrador del Acta de la sesión de Pleno celebrada el día 17; 2.- Dación de cuenta de los decretos de alcaldía correspondientes a los meses de julio y agosto; 3.- Propuesta de modificación de crédito en modalidad de crédito adicional; 4.- Dación de cuenta del decreto 2025/1535 de aprobación de créditos adicionales; 5.- Dación de cuenta de los reparos del Interventor; 6.-Moción presentada por Ordizia Orain-Elkarrekin Podemos, suscrita por la plataforma Oiangualde Stop, solicitando la paralización de todas las obras de la urbanización de Oiangualdea; 7.- Aprobar la prórroga del convenio formalizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Ordizia. Desde el 1-10-2025 al 30-09-2026 (Si se aprueba la votación de incluir el punto por urgencia en el orden del día); 8.- Ruegos y preguntas.