Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Ordizia

El pleno ordinario de septiembre se celebrará esta tarde en el ayuntamiento

A. N.

Ordizia.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:48

La Corporación municipal celebrará hoy jueves el pleno ordinario de este mes. La reunión comenzará a las 18.00 horas en el salón de plenos del ayuntamiento con el siguiente orden del día: 1.- Aprobación del borrador del Acta de la sesión de Pleno celebrada el día 17; 2.- Dación de cuenta de los decretos de alcaldía correspondientes a los meses de julio y agosto; 3.- Propuesta de modificación de crédito en modalidad de crédito adicional; 4.- Dación de cuenta del decreto 2025/1535 de aprobación de créditos adicionales; 5.- Dación de cuenta de los reparos del Interventor; 6.-Moción presentada por Ordizia Orain-Elkarrekin Podemos, suscrita por la plataforma Oiangualde Stop, solicitando la paralización de todas las obras de la urbanización de Oiangualdea; 7.- Aprobar la prórroga del convenio formalizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Ordizia. Desde el 1-10-2025 al 30-09-2026 (Si se aprueba la votación de incluir el punto por urgencia en el orden del día); 8.- Ruegos y preguntas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El pleno ordinario de septiembre se celebrará esta tarde en el ayuntamiento