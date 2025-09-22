La plataforma Oiangualde Stop! solicita la «paralización inmediata» de las obras

Amaia Núñez ordizia. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

La plataforma ciudadana Oiangualde Stop! ha registrado una moción de urgencia en el Ayuntamiento en la que solicita la paralización de las obras de urbanización que están en marcha en la parcela. El debate de la moción está previsto para el Pleno que se celebrará este jueves, 25 de septiembre, en el Ayuntamiento, e invita a la ciudadanía a apoyar con su presencia la petición realizada.

Casi 800 vecinos suscribieron las alegaciones presentadas por la plataforma ciudadana en junio. A través de una nota denuncian que las obras de urbanización siguen adelante, aun cuando no han recibido respuesta de las alegaciones presentadas, en las que solicitaron la paralización del Plan Parcial del año 2008 y de la propuesta de modificación actual. «En 17 años no se ha llevado a cabo el proyecto de construcción de 28 viviendas bifamiliares y han caducado todos los plazos para poder hacerlo. Y ahora la empresa constructora ha pedido que se apruebe el cambio para construir 82 chalets adosados, que fue aprobado provisionalmente en marzo por el Ayuntamiento pero no ha sido aprobado definitivamente», explican y añaden que «dicho Plan Parcial está recogido en las Normas Subsidiarias de Ordizia de 2000 que actualmente no están en vigor por no haberse actualizado a la Ley de Suelo y Urbanismo de 2006 y no sólo eso, en el avance del nuevo Plan General (antiguas Normas Subsidiarias) que se elaboró en 2016 no se consideró adecuado dicho Plan».

Por ello, consideran «una falta de respeto a la ciudadanía» que el Ayuntamiento de Ordizia «no haya hecho nada para paralizar estas obras». Asimismo, instan a «todos los partidos políticos de Ordizia» a paralizar el proyecto de Oiangualde, «por lo menos hasta que responda a las alegaciones».