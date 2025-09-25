Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Perretxiko eskaintza zabala, Lasaren postuan. TERE M.
Ordiziako Azoka

Perretxikoz bete da feria udazkena hastearekin batera

Lehen niskaloak eta saltsa perretxiko beltzak iritsi dira, eskaintza zabaltzeko

Tere Madinabeitia

Ordizia

Osteguna, 25 iraila 2025, 02:00

Udazkena perretxikoen urtaroa izaten da, eta aurten hasi berritan hala erakutsi du Ordiziako feriak. Atzo urtaro berriko lehen asteazkena izan zen, eta atal mikologikoak egundoko bultzada izan zuen perretxiko mota berriak iritsita. Hala ere, ez ziren horiek eguneko berritasun bakarrak izan, eta barazkien, fruten eta ogien ataletan ere ikusi ziren produktu berriak.

Berritasun mikologikoak niskaloen eta saltsa perretxiko beltzen eskutik iritsi ziren. Mikel Lasaren postuan erosi zitezkeen bi barietateak. Hamar kilo niskalo jarri zituzten salgai, kiloa 24 euroan, eta beste hainbeste kilo saltsa perretxiko beltz ere bai, horiek 24 euroan. Bazituzten Lasarenean perretxiko gehiago: 5 kilo gibelurdin, kiloa 24 euroan, eta eta 15 kilo mendiko angula, 24 euroan horiek ere. Onddoak eta ziza horiak ere eskaini zituzten, eta Barcinaren postuan zeudenak gehituta, guztira, 32 kilo ziza hori (19-22 euro) eta 130 kilo onddo (19-39 euro) ere izan ziren aukeran, baita boilur beltzak ere, kiloa 290 euroan.

Barazkien atalean bi produktu aipatu behar dira. Batetik, Sustrai Askeak elkarteko Natalia Magallanesek daykon arbia aurkeztu zuen, eta sorta 2,5 euroan jarri zuen salgai. Aletutako babarrun beltza erosteko aukera ere izan zen atzo, Arantxa Lopetegiren postuan, hain zuzen. Kiloa 18 euroan jarri zuen. Orain arte, lekan bakarrik zegoen salgai.

Sagar mota berri bat ere jarri zuen salgai Simon Aizpuruk, urreztai deiturikoa; kiloa 3 euroan zuen. Abuztu amaieran hasi zuen Aizpuruk sagar salmenta kanpaina, eta ondo doala esan zuen, aurten ugari dagoelako.

Ogien atalak ere eman zuen atzo berritasunik. Legazpiko Udana okindegiko Maite Iturbek kuiarekin eta kuaitxoarekin egindako opilak zituen, kuiaduna forma borobilekoa, eta kuiatxoduna luzeagoa. Opil bakoitza 0,90 euroan zuen salgai.

Fruta saltzaileen artean, berriz, piper gorrien denboraldia hasi da. Najerano motakoak 1,5 eta 2 euro artean daude.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  3. 3 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  4. 4

    Detenido el responsable de un club de alterne de Aduna por un delito de explotación sexual
  5. 5 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  6. 6

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Un streamer español empuja a un anciano de un tren en Japón durante una retransmisión en directo
  9. 9 Tarjetas defectuosas de la Mugi: «Vaya susto me llevé cuando vi que según el saldo debía 23.000 euros»
  10. 10 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Perretxikoz bete da feria udazkena hastearekin batera

Perretxikoz bete da feria udazkena hastearekin batera