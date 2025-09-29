Los ordiziarras aprenderán euskera gratis durante este curso

Amaia Núñez ordizia. Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Con el inicio de curso, el Ayuntamiento de Ordizia ha puesto en marcha un año más la campaña 'Euskaraz Bizi!' en la que subvencionará económicamente los cursos para aprender o mejorar el nivel de euskera. Las ayudas están dirigidas tanto a las personas empadronadas como a los trabajadores de una empresa ubicada en la localidad. Ayer presentaron la campaña de esta edición la técnico de Euskera Maite Berruet, y la concejala Marta Ortega.

Para poder optar a las subvenciones será necesario estar matriculado en cualquier euskaltegi homologado por HABE. En Goierri existen cuatro centros; en Ordizia está Goiztiri AEK euskaltegia, pero es posible inscribirse en Beasain tanto en la sede de Goiztiri como en el euskaltegi municipal, o en Maizpide de Lazkao.

Una vez realizada la matriculación, los vecinos de Ordizia tendrán la oportunidad de aprender gratuitamente el euskera, ya que se devolverá el 100 % de la matrícula a quienes cumplan los requisitos: tener dieciséis años y una asistencia mínima del 80%. El total de estas ayudas será de hasta 500 euros anuales, y 650 euros en el caso de cursos de barnetegis.

Además, al igual que los últimos años, también promoverán el estudio del idioma a nivel laboral y aquellas personas no empadronadas en Ordizia, pero que trabajen en empresas, comercios y establecimientos hosteleros, o sean entrenadores de asociaciones deportivas de Ordizia que tengan suscrito el convenio de fomento del euskera con el Ayuntamiento de Ordizia también podrán solicitar la ayuda. En este caso, el Ayuntamiento les devolverá el 85% de la matrícula. El importe máximo de la ayuda será el mismo.

Todas estas subvenciones se deberán solicitar en las dos semanas siguientes a la finalización del curso escolar o curso correspondiente. Para más información habrá que ponerse en contacto con el servicio de euskera municipal las oficinas del ayuntamiento o llamando al 943 805 622.

Mintzalaguna

Además de aprender euskera, insisten en la importancia de hablarlo y, para ello, este curso se volverá a llevar a cabo el proyecto Mintzalaguna, en el que hablar en euskera en un ambiente distendido. La inscripción para participar en estas reuniones estará abierta durante el mes de octubre, y se puede realizar en la dirección hitzaro@gmail.com, y en los teléfonos 943 16 23 66 o 609 818 017.