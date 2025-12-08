Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
En la organización de la programación han participado las entidades locales. A. NÚÑEZ

Ordizia

La Navidad llega a Ordizia con una variada y especial programación

Entidades locales y ayuntamiento organizan un programa conjunto en el que no faltarán la música, el deporte y la solidaridad

Amaia Núñez

Ordizia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14

Comenta

Estamos a las puertas de la Navidad y, como es habitual, la oferta cultural y deportiva se verá ampliada. Este año las entidades locales ... y el Ayuntamiento de Ordizia han preparado una programación especial dirigida a personas de todas las edades. El programa comenzará el día 15 hasta el 6 de enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
  2. 2 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  3. 3 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  4. 4 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  5. 5

    «El amigo que nos ayudó a salir asesinó luego a mis familiares»
  6. 6

    «Los menores extranjeros antes venían de paso y ahora el 40% se queda en Gipuzkoa»
  7. 7

    Así llegó la alarma por el terremoto a Gipuzkoa: «Ha vibrado más el móvil que el suelo»
  8. 8 El pueblo, a un paso de Gipuzkoa, que se ha convertido en la gran sorpresa de esta Navidad
  9. 9 Cristina Laborda: «He pedido una reunión al lehendakari, Irun debe estar en la agenda igual que las tres capitales»
  10. 10 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Navidad llega a Ordizia con una variada y especial programación

La Navidad llega a Ordizia con una variada y especial programación