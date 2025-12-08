La Navidad llega a Ordizia con una variada y especial programación

Estamos a las puertas de la Navidad y, como es habitual, la oferta cultural y deportiva se verá ampliada. Este año las entidades locales ... y el Ayuntamiento de Ordizia han preparado una programación especial dirigida a personas de todas las edades. El programa comenzará el día 15 hasta el 6 de enero.

En la presentación la concejala de Educación, Ainhoa Jiménez, destacó y agradeció la implicación de todos los vecinos que han colaborado para completar esta programación, en la que no faltarán la música, el deporte y la solidaridad.

Abrirá el calendario de eventos la Semana Solidaria organizada por la ikastola Jakintza, que se llevará a cabo en Barrena del 15 al 18. Estará abierta todas las tardes y lo recaudado lo destinarán en favor de Seaska y Palestina. Como prolegómeno de la Navidad, la próxima semana también se celebrará el XXVII Campeonato de Txistorra de Euskal Herria, el día 17.

En la programación especial destacan los conciertos, entre ellos, el que ofrecerá el grupo Kalakan en la iglesia el día 19 a las 20.00 horas. El evento será con entrada gratuita y tendrá una duración de alrededor de una hora. Asimismo, el día 21 la coral Emotio ofrecerá su tradicional concierto de Navidad, también en la iglesia. Unos días más tarde, el martes día 23, será el concierto navideño de los coros Oroith y el Coro de la Escuela Municipal de Música de Andoain, en la iglesia.

Las próximas semanas no faltarán a su cita los eventos deportivos. Además de la carrera de San Silvestre para despedirá el año, el día 29 el polideportivo Majori acogerá el XLIII Torneo Internacional de Navidad de natación; por la mañana habrá clasificaciones y por la tarde se disputarán las finales. Asimismo, el 26 de diciembre se disputarán en el anexo de Altamira los campeonato navideños de fútbol alevín y cadete de Ordizia. Al día siguiente, el 27, sábado, se realizará la entrega de premios Ordizia Kirol Saria.

Por otro lado, la feria especial de Navidad adelantará su día y se celebrará el 23 de diciembre, martes. Desde la mañana habrá exposición de ganado, juegos de deporte rural Kulki, y un acto de agradecimiento a las queserías premiadas internacionalmente este año. Por la tarde se llevará a cabo la degustación de Queso Idiazabal, manzanas y derivados de la feria.

La víspera de Navidad, los coros y colegios amenizarán el ambiente cantado por las calles. Olentzero y Mari Domingi llegarán al mediodía para saludar a los más pequeños y por la tarde pasarán en carroza por los barrios antes del desfile. El día 25, diana de la Banda de Música Beti Argi a las, y a las 13.00 ofrecerán el concierto navideño en Garagartza.

De cara al nuevo año, el 2 de enero Xabin Fernández ofrecerá el late show 'Punpaires', en Herri Antzokia. La entrada será gratuita y las invitaciones se podrán conseguir en la taquilla del Herri Antzokia. Además, el 3 de enero los miembros de Izan Inurri realizarán la actuación musical 'Tabuen kutxatik oholtzara' en el Herri Antzokia.

En Majori se instalará un Parque Navideños del 3 al 5 de enero. La entrada será de 2 euros, pero todos los niños de Ordizia recibirán de regalo una entrada gratuita para el último día. Ese día, la cabalgata de Reyes partirá desde Bustuntza y, al día siguiente, será la Diana de los Txistularis de Ordizia y, al mediodía, el concierto de la Rondalla en la Residencia de Ancianos.