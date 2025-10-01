Koki Hernández, seleccionada en el concurso Escombrarte en Segovia

La ceramista Koki Hernández vuelve a estar de enhorabuena. Tras cerrar el verano en el que ha tenido expuestas su obra en el Aquarium ... de Donostia, una de sus esculturas ha sido seleccionada en el XIV Concurso Internacional de Escultura Escombrarte con la obra que ha titulado 'Un techo. ¿Derecho humano o Utopía?'.

Conocerá el fallo en el acto de entrega de premios que se celebrará mañana en el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) en Valsaín (Segovia). Sea cual sea el fallo, ella se da por «premiada». Para Koki «es un honor» que el jurado haya seleccionado su obra, algo que «no esperaba».

Es la primera vez que participa en un concurso, al que se presentó animada por amigos. Al leer las bases vio que el espíritu de la iniciativa encajaba perfectamente con su obra. «Estoy muy concienciada tanto por el respeto al medio ambiente como por lo social», indica, pues a su entender los artesanos son defensores totalmente del medio ambiente, de donde cogen su materia prima. En su caso, los diferentes tipos de barros que modela para sus obras, también sirven para concienciar sobre el estado de la naturaleza, como lo hiciera en 'Barro emergido' en el Aquarium, o la crítica social en 'Agujero'.

A Escombrarte presentó una obra 'salvada' de la desaparición hace algunos años. «Explotó en el horno y al sacarla vi que una de las personitas se había mantenido intacta», explica. Ese detalle hizo que decidiera guardarlo en su taller. La lectura de la bases trajo a la actualidad aquella escultura infructuosa, que «es tan rebelde arquitectónicamente, como su contenido ideológico y social».

En esa «pieza única e irrepetible», la figura humana seguía aferrado a la casa, «ese techo al que todos tenemos derecho». Rescató del olvido la «escultura superviviente», al que no ha cambiado el nombre en ningún momento, y la rehízo con barro reciclado, piezas de hierro oxidado, plástico y algodón.

Una vez celebrada la entrega de premios, a partir de este sábado la escultura de Koki Hernández formará parte de la exposición colectiva que estará abierta hasta mediados de noviembre en Ceneam. «Creo que puede ser muy interesante para cualquiera que vaya a conocer la zona», anima a visitar la muestra. Después, según ha podido saber la artista ordiziarra, las obras formarán parte de otras muestras que se llevarán a cabo en otros centros, como hospitales, dentro de la iniciativa 'La cultura es la cura'.

Por su parte, quiere agradecer el trato profesional y personal recibido por la organización, en especial de Reyes Lobo, directora de Escombrarte. «Para mí es un honor formar parte de un proyecto como Escombrarte».