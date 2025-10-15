Jornada de baloncesto con sorpresas positiva

Amaia Núñez ordizia. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47 Comenta Compartir

Con diez de los quince partidos ganados, la jornada pasada fue positiva para el Ordizia Saskibaloia. Si a eso le suman las victorias importantes, algunas inesperadas, el fin de semana fue redondo. El sénior masculino se hizo con los puntos contra el Artesanos Juantxo, al vencer por 70 a 57. A pesar de que el equipo de Braiss y Manex sufrió altibajos, ofrecieron grandes momentos sin llegar a imponer su ritmo.

El senior femenino logró su segunda victoria consecutiva contra el Tecnum por 45 a 58. Debido a las bajas, Natale y María convocaron a algunas jugadoras juniors. Las urdinas funcionaron como uno y, aunque las rivales tienen una gran velocidad en el juego y mucho físico, se pusieron por delante y lograron mantener y aumentar la renta conseguida en el primer cuarto hasta el final del partido.

El partido que marcó la jornada fue el del Ordizia Orkli, que venció al Physio Araberri, uno de los rivales más fuertes contra todo pronóstico por 62 a 55. Los urdinas ofrecieron un partido que hizo las delicias de los aficionados que se acercaron a Majori, con un baile casi perfecto tanto en ataque como en defensa. A pesar de comenzar por detrás en el marcador, en el segundo cuarto le dieron la vuelta al partido y, con decisiones acertadas en los últimos 10 minutos, hicieron que los puntos se quedaran en casa.

En cambio, el Ordizia Orbinox, junior femenino de Liga vasca, cayó derrotado por el Óptika Troconiz Araba por 64 a 51. Las ordiziarras marcaron el ritmo del encuentro al inicio, aunque las locales dieron la vuelta al marcador. Aunque las urdinas llegaron a acercarse en el marcador y se hicieron con el último parcial, no pudieron ganar.

El Ordizia Hotel Ordizia, junior masculino de rendimiento plata, tampoco pudo sumar los puntos contra el Pressing Askatuak. Los chicos de Sebi y José Antonio lo dieron todo, pero se vieron castigados al no conseguir entrar en el partido y perdieron por 58 a 61.

El Ordizia Kuko Jatetxea, cadete femenino de Liga Vasca, venció con sufrimiento al La Salle Bilbao por 58 a 56. Las urdiñas dominaron todo el encuentro, aunque en ningún momento consiguieron imponer su ritmo.

El cadete masculino de rendimiento oro vencieron al Aldapeta Maria Ikastetxea por 74 a 47. Los ordiziarras se mantuvieron por delante desde el inicio del partido, pero la lentitud en defensa provocó que los visitantes anotasen con facilidad. Un aspecto que mejoró tras el paso por vestuarios, con el que jugaron con más tranquilidad.

El cadete femenino de rendimiento plata sufrió una dolorosa derrota contra el Aldapeta María IK, por 60 a 22. Las donostiarras dominaron el encuentro desde el inicio, con acierto a todos los niveles, y las urdiñas se vieron lastradas por la cantidad de canastas falladas bajo el aro.

El cadete masculino de participación venció frente al Naparra Bergara KE en Majori. El equipo de Manex logró una ventaja de 6 puntos al inicio del encuentro que lograron mantener en el primer cuarto y aumentar en el siguiente. Con ese margen los urdiñas se relajaron, aunque no llegó a peligrar la victoria, y recuperaron la intensidad de nuevo al final del partido.

El cadete femenino de participación perdieron contra el Eskoriatza KE por 52 a 40. Las ordiziarras no lograron entrar en el partido hasta el tercer cuarto, lo que provocó una desventaja de 24 puntos. Tras el tiempo muerto solicitado por Sara y Gorka, consiguieron reaccionar, empatar el tercer cuarto y ganar por la mínima el último, aunque no fue suficiente para darle la vuelta al marcador.