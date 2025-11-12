El grupo suizo Mohs actuará en Goierriko Jazzaldia en noviembre

Goierriko Jazzaldia ha organizado un nuevo concierto para este mes. El próximo 21 de noviembre, viernes, actuará en el centro D'Elikatuz el grupo ... Mohs. Los suizos presentarán su tercer trabajo, 'Baïne' publicado este año, un álbum que confirma su madurez artística y su capacidad para construir paisajes sonoros tan precisos como envolventes.

Mohs es un cuarteto formado en 2018. El proyecto nació del trompetista Zacharie Ksyk y el guitarrista Erwan Valazza, dos músicos formados en el ámbito del jazz que, movidos por la curiosidad y el deseo de explorar nuevas sonoridades, decidieron unir fuerzas para crear un proyecto propio. A ellos se unieron el bajista Gaspard Colin y el baterista Nathan Vandenbulcke, completando así una formación sólida, creativa y profundamente cohesionada. Desde entonces, Mohs ha desarrollado un lenguaje musical que combina rigor y libertad, experimentación y lirismo, siempre en busca de un equilibrio entre emoción y estructura.

El nombre del grupo es un guiño a la naturaleza, ya que proviene de la escala de Friedrich Mohs, utilizada para clasificar los minerales según su dureza, desde talco hasta el diamante. Sus composiciones también siguen esa combinación, orgánica y precisa, frágil y resistente al mismo tiempo, donde cada textura tiene su propio brillo.

El concierto que ofrecerán en Ordizia, dentro del Goierriko Jazzaldia, será la primera vez que Mohs actúe en Euskal Herria. Tampoco han tocado en España y será una oportunidad única para descubrir en directo a una de las formaciones más originales, sensibles y prometedoras del jazz europeo actual.

Su último álbum 'Baïne' publicado en junio de este año, continúa la línea de EP Mirage (2023), un trabajo en el que el cuarteto ya mostraba su gusto por las atmósferas sugerentes y los paisajes sonoros en transformación. En este trabajo se puede encontrar la misma esencia poética y arriesgada que caracteriza al grupo: la fragilidad de la interacción libre, la valentía de asumir riesgos reales, y una escritura precisa, luminosa y profundamente humana. Cada pieza se construye como un diálogo abierto entre los músicos, una conversación en la que el silencio, el espacio y el timbre tienen tanto valor como la nota o el ritmo.

Su propuesta se caracteriza por una elegante fusión entre jazz contemporáneo, electrónica y música improvisada, enriquecida con influencias del folk y del minimalismo repetitivo. En sus composiciones se mezclan instrumentos acústicos y efectos electrónicos, creando un universo sonoro que oscila entre la delicadeza melódica y la energía rítmica, entre la introspección y la expansión. El resultado es una música que respira, que crece en cada interpretación y que invita al oyente a dejarse llevar por su flujo natural.

La trayectoria realizada en estos siete años ha sido reconocida por la crítica como «una de las propuestas más originales del panorama suizo». Así, el cuarteto ha sido seleccionado como 'coup de cœur' por los festivales JazzContreband y Suisse Diagonales Jazz. Desde entonces, ha conquistado numerosos escenarios, entre ellos el Cully Jazz Festival, el AMR de Ginebra o el mítico Duc des Lombards de París. Su trayectoria incluye también colaboraciones y teloneros de figuras de renombre internacional como Avishai Cohen, Alfa Mist, Christian Scott 'Chief Adjuah' o Kenny Garrett, artistas con los que comparten una sensibilidad abierta y contemporánea hacia el jazz.