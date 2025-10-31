El Encuentro Entre Culturas dará a conocer el valor de la diversidad

La próxima semana se celebrará la novena edición del Encuentro Entre Culturas organizado por el Ayuntamiento a través de Ordizia Kolore. Un año más, ... este evento dará a conocer las diferentes culturas que hay en el municipio, además de crear lazos entre vecinos.

El lunes, 3 de noviembre, se abrirá el pequeño mercado Koloretruk en D'Elikatuz en la que se podrán cambiar o adquirir objetos y ropa de segunda mano. El mercadillo estará abierto hasta el próximo sábado de 10.30 a 11.30 horas; y el martes y jueves también por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas.

Asimismo, el lunes Amelia Barquin y Jon Maia ofrecerán el coloquio 'Desde la Euskal Herria B hacia una nueva identidad', a las 18.00 horas en D'Elikatuz. El miércoles, se presentará el documental 'Luces en sombra' de la mano de la asociación Intercultural para la Promoción Social Bidez Bide, en la que describe la realidad de las cuidadoras a través de seis testimonios, a las 18.00 en D'Elikatuz. A continuación, se organizará un coloquio sobre el tema.

Durante toda la semana estará abierto en D'Elikatuz el mercado Koloretruk con productos de segunda mano

El viernes, día 7, se proyectará el documental 'Isiltasunetik-Desde el silencio' en Herri Antzokia a las 18.30 horas. El documental narra el viaje en furgoneta por Marruecos de dos personas sordas de nacimiento, acompañadas por guías e intérpretes de lengua de signos.

El día central de la iniciativa Encuentro Entre Culturas será el sábado, con la comida popular Arroces del mundo, en el que se podrán degustar diferentes platos elaborados con arroz por parte de las diferentes nacionalidades que viven en Ordizia.

La comida será en el frontón Beti Alai. Los interesados en acudir a la comida tienen los tickets a la venta en el bar Larratxa del centro, el Magazine Romanesc de Buztuntza y en Nerea taberna de Otegienea. El precio de la comida de los adultos es de 4 euros y la de los niños nacidos en 2023 y 2024, 1 euro.

Asimismo, después de comer, a partir de las 15.00 horas, se organizarán juegos infantiles, bingo, y habrá música de la mano de DJ Ángel, también en el frontón. Además, en el Gaztelek Olatz Amalur impartirá un taller de bailes africanos a las 18.00 horas; y, en el frontón, charla musicada de la mano de Sol Band Palestina. Es un grupo musical palestino de Gaza que destaca por la combinación de herramientas tradicionales y modernas, y la fusión de diversos géneros y por la alegría y energía que transmiten a través de su música.