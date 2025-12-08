Competición de boxeo de niños este sábado en Majori

Amaia Núñez ordizia. Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El polideportivo Majori acogerá una nueva competición este sábado, día 13, organizada por el Boxing Club de Ordizia. Será un campeonato de boxeo para niños, una nueva forma para dar a conocer y fomentar este deporte, en el que los menores no pueden competir directamente.

Así, el Boxing Club ha adaptado la fórmula que ya se aplica en provincias como Álava o Vizcaya. Así, los chavales se medirán en tres modalidades que practican en los entrenamientos como son el saltar a la cuerda, la correcta colocación de las manoplas y sombras o formas de boxeo.

Clasificaciones por modalidad

El evento comenzará a las 10.00 horas y en el mismo participarán niños y niñas de 8 a 14 años. El jurado estará compuesto por tres jueces, cada uno especialista en una modalidad. Con las puntuaciones, habrá podios para cada una de ellas y también en la general.

Será una competición a nivel de Gipuzkoa, al que asistirán alumnos de las escuelas de boxeo de Rentería, Donosti y Bergara, además de los de Ordizia. Este curso el boxeo está contemplado dentro de Eskola Kirola y, aunque no puede haber contacto entre los participantes debido a la normativa, llevarán a cabo este tipo de competición para que los padres de los alumnos vean la preparación que realizan en las clases. Será en formato Open, por lo que podrán también participar alumnos de cualquier municipio, aunque en este caso habrá que informarse para consultar disponibilidad llamando al 682 767 773.