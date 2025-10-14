Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ordizia

Cambios hoy en el horario de servicios municipales

El paro convocado a favor de Palestina afectará a varios de los departamentos a lo largo del día

Amaia Núñez

ORDIZIA.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:33

Los trabajadores del Ayuntamiento de Ordizia se sumarán a la convocatoria del paro convocado a favor de Palestina para hoy, día 15. Por lo tanto, los servicios municipales sufrirán cambios en sus horarios a lo largo de todo el día.

Los servicios y las oficinas municipales ubicadas en el Ayuntamiento, Jakes etxea y casa de cultura Barrena, estarán operativas hasta las 11.00 horas. En el caso de la biblioteca, estará abierta por la mañana hasta las 11.00 horas y por la tarde de 15.00 a 19.00. En cuanto a la ikasgela, permanecerá cerrada de 11.00 a 15.00 horas, y el cierre de la tarde será a las 19.00 horas. Las instalaciones de Altamira Majori no tenían decidido el horario de apertura al cierre de esta edición.

Además, siendo día de feria, y garantizando el derecho de huelga de los trabajadores, los puestos de la feria no se recogerán mañana, sino el jueves por la mañana. Por ello, la Plaza Mayor permanecerá cerrada mañana por la tarde.

