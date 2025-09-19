Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ordizia

Amistoso en Majori hoy en la vuelta a las canchas del sénior femenino

A. N.

ordizia.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13

Hoy se estrena en la competición el equipo senior femenino de Ordizia Saskibaloia tras unos años en dique seco. La primera toma de contacto del equipo dirigido por Natale y María será con un partido amistoso frente al Antigua Luberri en Majori a las 12.30 en Majori. Desde el club invitan a acudir y animar al equipo en su vuelta a las canchas.

Asimismo, Majori acogerá hoy otros dos partidos de baloncesto. A las 10.45 horas el cadete masculino de rendimiento oro se enfrentará al Easo Basket Karting Irun y a las 15.30 horas el Ordizia Orkli recibirá al Axa Amurrio.

