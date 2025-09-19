Amistoso en Majori hoy en la vuelta a las canchas del sénior femenino

A. N. ordizia. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Hoy se estrena en la competición el equipo senior femenino de Ordizia Saskibaloia tras unos años en dique seco. La primera toma de contacto del equipo dirigido por Natale y María será con un partido amistoso frente al Antigua Luberri en Majori a las 12.30 en Majori. Desde el club invitan a acudir y animar al equipo en su vuelta a las canchas.

Asimismo, Majori acogerá hoy otros dos partidos de baloncesto. A las 10.45 horas el cadete masculino de rendimiento oro se enfrentará al Easo Basket Karting Irun y a las 15.30 horas el Ordizia Orkli recibirá al Axa Amurrio.