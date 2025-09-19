Afagi vuelve a la calle para el día mundial del alzhéimer

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzhéimer, y puntual al encuentro, la delegación local de Afagi, Asociación de familiares, amigos y personas con alzhéimer y otras demencias de Gipuzkoa, que en Ordizia viene desarrollando esa altruista y desinteresada labor desde hace tres décadas, anuncia que mañana domingo volverá a salir a la calle. Instalará la tradicional mesa informativa, de 11.00 a 13.30, en los soportales del Ayuntamiento.

Esta iniciativa anual cuenta con un doble motivo. Por un lado, y sin perder de vista que el Alzhéimer afecta en el Territorio Histórico a más de 13.000 guipuzcoanos, insistir y divulgar la gran labor que lleva a cabo la Asociación, dirigida a las personas enfermas, familiares y a quienes se encargan de sus cuidados, y para lo que pone a su disposición una amplia gama de servicios como atención psicológica, atención individual para orientar e informar al familiar cuidador, programa de actividades dirigidas a estimular y mantener las capacidades cognitivas, así como formación y destrezas para afrontar la situación.

Esta labor tiene un triple enfoque: información, asesoramiento y apoyo, con el que Afagi consigue hacer realidad su propósito fundacional 'ante el alzheimer no estás solo', a base de un conjunto de estrategias de las que ofrecerá todos los detalles. Y para las que solicitará la ayuda y colaboración económica de la ciudadanía.

Por otro, y bajo el lema de este año 'Para cada olvido, una mano amiga', incidirán en la labor de concienciación, sensibilización social y necesidad de implicación de la sociedad guipuzcoana en la importancia del acompañamiento humano, cercano y constante a las personas con Alzhéimer y a sus familias.

Hoy al mediodía en La Concha

A su vez, invita a la sociedad goierritarra y guipuzcoana a participar en la cadena humana que Afagi va a celebrar hoy mismo, sábado, a las 12.00 del mediodía en Donostia, concretamente en la barandilla de La Concha, a la altura de la primera rampa.