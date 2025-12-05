Olaberria se prepara para disfrutar de la XI edición del Torneo Élite de Pala Los mejores palistas del mundo y jóvenes jugadores locales compartirán el frontón local a partir de la mañana de este sábado

Los jóvenes palistas que participaron en la jornada de la pasada semana en Olaberria.

Josu Zabala Barandiaran Olaberria Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:22 | Actualizado 21:02h. Comenta Compartir

Olaberria volverá a convertirse este fin de semana en uno de los puntos de referencia de la pala a nivel mundial. La localidad acogerá la undécima edición del Torneo Élite de Pala, un campeonato que reúne cada año a grandes figuras internacionales y que, además, abre espacio para jóvenes palistas de la comarca.

El torneo fue presentado recientemente en el ayuntamiento con la presencia de los organizadores Xabier Berasategi y Gari Arrieta, y cinco jóvenes jugadores de la cantera.

La edición de este año comenzó el 29 de noviembre con los primeros encuentros. Ese día se disputaron el triangular de las categorías alevín e infantil en paleta cuero y las semifinales cadete tanto en paleta cuero como en pala corta. Los jugadores clasificados en estas rondas volverán a saltar a la cancha este fin de semana para continuar su participación.

Profesionales en escena

El torneo contará con algunos de los mejores especialistas del mundo, incluidos varios jugadores profesionales que, debido a la situación de huelga que vive el sector en los últimos años, encuentran en campeonatos como este la oportunidad de enfrentarse a rivales de su nivel. Gracias a este contexto, la organización ha logrado atraer a pelotaris que hasta ahora no habían podido participar en Olaberria.

En paleta cuero estarán presentes deportistas de gran trayectoria como el sestaoarra Ibai Pérez y el azpeitiarra Oier Alkorta. En la modalidad de pala corta competirán tres figuras destacadas: Esteban Gaubeka, de Armintza; Iker Gordon, de Sopela; y Pablo Fusto, argentino afincado en Bilbao. El también argentino Emiliano Skufka, residente en Barcelona y participante habitual desde la primera edición, volverá a formar parte del torneo. Skufka es, junto con Javi Laviano, uno de los palistas con más títulos del campeonato, aunque Laviano no podrá estar presente este año.

El cartel internacional cuenta también con el francés Benoit Chatellier, campeón en Olaberria en la edición anterior y residente en la isla de Reunión. Se unirán igualmente el argentino Agustín Maldonado, jugador de la Liga de Naciones, y el francés Yon Gabillet.

La cantera local, ante un reto

El torneo mantiene el compromiso de dar visibilidad a los jóvenes valores de la zona. Los organizadores destacaron especialmente a tres palistas navarros que están mostrando un nivel prometedor: Mikel Iribarren y Marcos Pérez en paleta cuero, y Iker Aramendia en pala corta.

También repetirán experiencia los jóvenes de la escuela de pelota de Olaberria y del club Oiangu de Ordizia, que vuelven a tener un papel destacado.

Todas las semifinales y finales se jugarán entre hoy y mañana, tanto en paleta cuero como en pala corta. La mañana de hoy por comenzará con el triangular alevín e infantil de paleta cuero. A partir de la tarde se disputarán las semifinales de los senior.

En cambio, mañana se celebrarán todas las finales (de todas las cateogorias participantes en la edición de este año). La competición comenzará con la final alevín e infantil de paleta cuero y se cerrará con la final senior de pala corta. Los organizadores han invitado a los vecinos e interesados a acercarse al frontón.