Renovado el bidegorri de la calle Jose Lasa

J. ZABALA LAZKAO. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha concluido las obras de renovación del bidegorri situado en la calle Jose Lasa, en el tramo comprendido entre los portales 3 y 15. Los trabajos se llevaron a cabo durante los meses de julio y agosto y ya están finalizados, ofreciendo un espacio más seguro y accesible para las personas usuarias.

Hasta ahora, el carril bici estaba delimitado únicamente con pintura sobre las baldosas, una solución que dificultaba la visibilidad y reducía la seguridad de ciclistas y peatones. Con el objetivo de mejorar su estado, el Consistorio ha sustituido el pavimento anterior: se ha retirado la baldosa y se ha asfaltado toda la superficie, generando así un recorrido más cómodo, claramente señalizado y adaptado para el tránsito de bicicletas.

Esta actuación responde a una de las propuestas seleccionadas por la ciudadanía dentro del proceso de Presupuestos Participativos de 2025 y ha supuesto una inversión de 26.000 euros, IVA incluido.