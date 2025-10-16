Un fin de semana lleno de cultura en el Areria

J. ZABALA LAZKAO. Jueves, 16 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Una nueva semana de octubre llena de propuestas culturales pensadas para todos los gustos y edades llega al Areria. La programación combina teatro, cine, charlas y visitas guiadas, con el objetivo de fomentar la participación activa de la ciudadanía en la vida cultural del municipio.

La primera cita será hoy, a las 19.00, donde se representará la obra teatral 'Lotura Basatiak', una propuesta escénica que destaca por su sensibilidad y profundidad.

Durante el fin de semana, el cine será el gran protagonista en Areria Aretoa. Para el público infantil se proyectará 'El colegio de los animales fantásticos 3' mañana y domingo, ambos días a las 17.00. Los amantes del cine adulto podrán disfrutar del thriller 'Parecido a un asesinato', con sesiones mañana a las 19.30 y 22.00 horas, el domingo a las 19.30, y el lunes a las 19.00 y 21.00 horas.