El nuevo parque de la escuela Aita Iparragirre ofrecerá diversión a los más jóvenes. UDALA

Idiazabal

El patio de la escuela Aita Iparragirre estrena nueva imagen al inicio de curso

Las obras, con un presupuesto de 195.000 euros, forman parte de un proyecto más amplio que transformará el centro escolar

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Idiazabal

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:44

El curso escolar ha comenzado con novedades en la escuela pública Aita Iparragirre de Idiazabal, donde el patio utilizado por los niños y niñas ... de 2 a 4 años de Educación Infantil se encuentra en plena transformación. La empresa Kimu Bat ha estado trabajando en la renovación desde el mes de julio y actualmente los operarios ultiman los detalles para dar por concluida la intervención.

