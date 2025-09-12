El patio de la escuela Aita Iparragirre estrena nueva imagen al inicio de curso

El curso escolar ha comenzado con novedades en la escuela pública Aita Iparragirre de Idiazabal, donde el patio utilizado por los niños y niñas ... de 2 a 4 años de Educación Infantil se encuentra en plena transformación. La empresa Kimu Bat ha estado trabajando en la renovación desde el mes de julio y actualmente los operarios ultiman los detalles para dar por concluida la intervención.

Los trabajos se enmarcan en un proyecto más amplio de mejora de los espacios exteriores del centro. Dicho plan nació tras un proceso participativo impulsado en 2024 por la consultora Hiritik At, en el que colaboraron representantes de la comunidad educativa, asociaciones de familias y miembros del Ayuntamiento. El diagnóstico fue unánime: era necesario contar con un patio más verde, accesible, con zonas cubiertas y con mayores posibilidades de juego.

El diseño del proyecto recayó en el estudio Teo Arquitectura, que trabajó durante el primer semestre de este año en la definición de las actuaciones prioritarias. La ejecución se planificó para los meses de verano, coincidiendo con las vacaciones escolares, y cuenta con un presupuesto global de 195.000 euros.

El nuevo patio luce ya un pavimento renovado y adaptado para mejorar la accesibilidad, nuevos espacios ajardinados y la instalación de estructuras de madera que amplían las opciones de juego. También se han sustituido los vallados y se han incorporado más zonas verdes, con la intención de convertir el patio en un entorno más natural y acogedor.

Aunque la actuación actual está prácticamente finalizada, se trata únicamente de la primera fase de un plan de transformación más ambicioso. En los próximos años, y en función de la disponibilidad económica del Ayuntamiento, está previsto continuar con nuevas fases que contemplan la instalación de una cubierta y la adecuación del área deportiva bajo los mismos criterios de accesibilidad, sostenibilidad y diversidad de usos.

Con esta renovación, la escuela Aita Iparragirre da un paso adelante en la mejora de sus instalaciones, ofreciendo a los más pequeños un espacio de convivencia y juego más seguro, inclusivo y adaptado a sus necesidades.