En marcha las obras de rehabilitación en la N-I a su paso por Etzegarate

J. Z. idiazabal. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:09

Desde inicios de esta semana están en marcha los trabajos de rehabilitación estructural del firme en la carretera N-I, a su paso por Etzegarate, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 405,450 y 409,700. Las obras, que tendrán una duración aproximada de dos meses, se desarrollarán de forma progresiva y por fases.

La intervención se iniciará en el p.k. 405,450, en el límite con Navarra, y avanzará hacia Donostia. Durante las próximas semanas, los trabajos ocasionarán afecciones al tráfico tanto en sentido Irun como en sentido Donostia (bajada de Etzegarate).

Para llevar a cabo la rehabilitación, se cortarán alternadamente los carriles derecho e izquierdo, manteniendo siempre el tráfico abierto por el carril contiguo. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno, entre las 07.00 y las 19.00 horas.