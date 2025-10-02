Jubilatuen eguna ospatu zen, jai giroz eta omenaldiz betetako festa

IdiazabalJubilatuen eguna ospatu zen, jai giroz eta omenaldiz betetako festa
María Ceberio eta Antonio Ormazabal izan ziren aurtengo bazkarian omenduak, eta Ramón Albisu gogoratu zuten
Asteburuan ospatu zen Jubilatuen eguna Idiazabalen, adinekoei eskainitako ekitaldi berezia. Meza nagusiaren ostean, parte-hartzaileak argazki bateratuan elkartu ziren eta ondoren herriko jubilatuak bazkari jendetsuan bildu ziren Zealako kiroldegian.
Bazkarian, ohiturari jarraituz, aurten ere omenaldia egin zitzaien mahaikide zaharrenei. María Ceberio eta Antonio Ormazabal izan ziren protagonista nagusiak, euren ibilbidea eta bizitza ospatuz, herrikoen txalo eta maitasunez inguratuta. Ekitaldian Ramón Albisu ere gogoan izan zuten, jubilatuen elkarteko kide izan zen eta duela gutxi zendua. Bere izena eta ekarpena gogoratu ziren, omenaldia hunkigarri bihurtuz.
Bazkalostean, giroa ez zen baretu: DJ Iñigo Etxenike arduratu zen musika jartzeaz eta parte-hartzaileak dantzan eta kantuan jartzeaz, egunari festa kutsua emanez eta datorren urtera arte agurtuz.