Beasain

Miren Amuriza visita la biblioteca con su obra 'Pleibak' hoy

J. Z.

beasain.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14

Comenta

La biblioteca municipal acogerá hoy una sesión especial de su taller de lectura. El encuentro comenzará a las 17.30 y contará con la participación de la escritora Miren Amuriza, autora de 'Pleibak', obra que centrará gran parte de la actividad.

La presencia de Amuriza ofrece a los asistentes la oportunidad de comentar el libro directamente con su creadora, compartir reflexiones y conocer de primera mano detalles sobre el proceso de escritura y el universo literario de la autora. La biblioteca destaca que este tipo de sesiones enriquecen de forma notable la experiencia del taller, ya que permiten un diálogo directo entre lectores y escritores.

El encuentro se celebrará en las instalaciones de la Biblioteca, abierta a todas las personas interesadas en la literatura y en la obra de Amuriza.

