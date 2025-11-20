Mateos y But, subcampeones de España de Agility

BeasainMateos y But, subcampeones de España de Agility
Beasain
Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:01
El beasaindarra Andrés Mateos y su perro But lograron el pasado fin de semana un resultado sobresaliente en el Campeonato de España de Agility 2025 ... de la RFEC, celebrado en el Centro Ecuestre de Asturcón, en Oviedo. La pareja se proclamó subcampeona de España en categoría sénior, firmando una de las actuaciones más destacadas de la competición.
Durante la cita, que reunió a los mejores binomios del Estado, Mateos y But demostraron una gran compenetración y un nivel técnico excepcional, completando las pruebas con precisión y velocidad. Su regularidad en las diferentes mangas les permitió situarse entre los mejores desde el inicio y asegurarse finalmente la segunda posición del podio.
Este subcampeonato supone un reconocimiento importante para el deportista beasaindarra y su compañero canino, que llevan años compitiendo juntos.
