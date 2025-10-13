Beasaingo Mendi Festibala arranca con 'Elur Goritan'

En la jornada de hoy, martes, arranca en Beasain una de las citas más esperadas del otoño para los amantes de la montaña: la XVIII ... edición del Beasaingo Mendi Festibala. El festival, organizado por Arrastaka Mendi Taldea y Aizkorri Mendizale Elkartea, con la colaboración del Ayuntamiento de Beasain, busca ir más allá del montañismo técnico para convertirse en un «festival de vidas alrededor de la montaña», donde las emociones, los retos y las experiencias compartidas son el verdadero hilo conductor.

'Elur Goritan' estrena el ciclo

El ciclo se inaugurará esta tarde, a partir de las 19.30 horas en Usurbe Antzokia, con la proyección de 'Elur Goritan', dirigida por Iker Larrañaga, quien estará presente junto al esquiador Jurek Ziemkiewicz, uno de los protagonistas de la expedición que recoge el documental.

'Elur Goritan' narra la aventura de ocho montañeros y esquiadores que viajaron hasta la remota península de Kamchatka (Rusia), un territorio salvaje cubierto de volcanes y nieve perpetua. Allí, los aventureros se sumergen en un paisaje extremo donde 'la nieve se fusiona con el fuego', persiguiendo el sueño de esquiar en un entorno inexplorado. Tal y como relatan sus protagonistas, la experiencia fue única «Esquiamos en los volcanes, en las laderas, pero también en el interior, dentro de las nubes de azufre», una imagen que refleja a la perfección la dureza y la belleza del viaje.

El festival continuará los días 15, 21 y 22 de este mes, con proyecciones de Carlos Pauner, Koke Lasa e Ibon Mendia, figuras destacadas del mundo de la montaña y la aventura.