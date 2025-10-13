Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Elur Goritan' será la producción escogida para abrir el ciclo hoy. B. M. F.

Beasain

Beasaingo Mendi Festibala arranca con 'Elur Goritan'

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:25

En la jornada de hoy, martes, arranca en Beasain una de las citas más esperadas del otoño para los amantes de la montaña: la XVIII ... edición del Beasaingo Mendi Festibala. El festival, organizado por Arrastaka Mendi Taldea y Aizkorri Mendizale Elkartea, con la colaboración del Ayuntamiento de Beasain, busca ir más allá del montañismo técnico para convertirse en un «festival de vidas alrededor de la montaña», donde las emociones, los retos y las experiencias compartidas son el verdadero hilo conductor.

