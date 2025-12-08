Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Varios miembros de Arrastaka durante una de las salidas invernales realizadas con el grupo de montañeros locales. ARRASTAKA

Beasain

Arrastaka Mendi Taldea organiza su última salida del año

La excursión se realizará los días 13 y 14 e incluirá la ascensión a Punta Espata y Pico Tortiellas y este martes tendrán una reunión informativa

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Beasain

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:14

Comenta

El club local de montaña Arrastaka Mendi Taldea ha anunciado la última actividad de su calendario de 2025, una salida de dos días que llevará a sus participantes a uno de los enclaves más atractivos del Pirineo aragonés. Los días 13 y 14 de diciembre el grupo viajará a Villanúa y Canfranc, en la provincia de Huesca, para ascender dos cumbres poco frecuentadas pero de enorme belleza: Punta Espata, de 2.204 metros, y el Pico Tortiellas, que alcanza los 2.364 metros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

