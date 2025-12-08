Arrastaka Mendi Taldea organiza su última salida del año

El club local de montaña Arrastaka Mendi Taldea ha anunciado la última actividad de su calendario de 2025, una salida de dos días que ... llevará a sus participantes a uno de los enclaves más atractivos del Pirineo aragonés. Los días 13 y 14 de diciembre el grupo viajará a Villanúa y Canfranc, en la provincia de Huesca, para ascender dos cumbres poco frecuentadas pero de enorme belleza: Punta Espata, de 2.204 metros, y el Pico Tortiellas, que alcanza los 2.364 metros.

La propuesta servirá para poner el broche final a un año repleto de actividades, y desde el club se destaca que se trata de una salida de carácter invernal, exigente y técnicamente más dura de lo habitual por el estado del terreno, ya que las últimas nevadas han dejado las montañas completamente cubiertas.

Dos ascensos por delante

La jornada del sábado 13 comenzará en Villanúa, punto de partida para la subida clásica a Punta Espata. El itinerario arranca en uno de los enclaves más conocidos de la zona, la 'Fuente del Paco', desde donde se continúa por senderos boscosos hasta alcanzar el Refugio de Cubilar de Espata.

A partir de ese punto comienza el tramo decisivo del día: dos kilómetros con una pendiente media del 25 por ciento que pondrán a prueba la resistencia de los participantes. La recompensa, aseguran desde Arrastaka, llega en la cima. Desde lo alto se abre un mirador natural privilegiado sobre las grandes montañas del entorno: Collarada, Collaradeta, Somolas Alto y Bajo, entre otras cumbres que dominan el paisaje pirenaico.

El domingo 14, la expedición se trasladará a la cercana localidad de Canfranc para afrontar la etapa más exigente del fin de semana. El primer objetivo del día será alcanzar la majada de Gabardito, un punto intermedio que marca el inicio de un terreno más técnico y duro.

La ruta continúa hacia uno de los lugares más singulares del Pirineo: la 'Gruta Helada de los Lecherines'. Esta cavidad kárstica, situada a más de 2.000 metros de altitud, es conocida por las formaciones de hielo que alberga en su interior cuando las condiciones meteorológicas lo permiten. Visitarla supone una de las experiencias más llamativas del recorrido.

Tras la gruta llega el tramo definitivo hacia la cima del Tortiellas, el más exigente de toda la salida. Se trata de una ascensión intensa, con fuerte desnivel y terreno invernal. Pese al esfuerzo, las vistas desde la cumbre justifican cada paso: un panorama abierto e imponente sobre los valles y montañas del Pirineo central.

Dificultad y requisitos

El club recuerda que esta salida debe considerarse una actividad de montaña invernal, con nieve en la mayor parte del recorrido y con un nivel físico exigente. Por ello, se ha catalogado la actividad como de dificultad media/alta y se recomienda a los participantes tener experiencia previa en rutas de alta montaña.

Además, para poder tomar parte en la actividad es obligatorio disponer del carnet de federado de montaña en vigor.

Arrastaka Mendi Taldea ha convocado a todas las personas interesadas a una reunión informativa que se celebrará este martes, a las 19.00, en el local de Ehunmilak–Arrastaka. En esta cita se detallarán los horarios, el material necesario, la previsión meteorológica y cualquier otra cuestión práctica relacionada con la salida.

El club anima a quienes disfruten de la montaña a sumarse a esta propuesta con la que despedirán el año, una oportunidad para descubrir cimas menos conocidas y disfrutar de la montaña invernal en un entorno natural de gran atractivo.