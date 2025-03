El capricho tecnológico perfecto para regalar el Día del Padre

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 15 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Padre no hay más que uno, pero lo cierto es que cada casa es un mundo: en unas al aita le da por volcarse en las plantas, mientras que en otras opta por explotar sus supuestas dotes culinarias y, lo peor de todo, presumir de ello. Y a nivel 'tech', ¿qué? Estos son los regalos ideales para cada tipo de progenitor.

1 El observador urbano

Sí, no sabemos por qué, pero desde que el aita disfruta de su jubilación no ha dejado pasar un día sin acercarse a las obras de remodelación de la nueva estación de Atotxa: no quita ojo a la nueva playa de vías y menos aún a la reconstrucción de la fachada. ¿Regalo obligado? Un móvil con generosa memoria (mínimo 256 GB.) para inmortalizar el día a día.

Si sus inquietudes van más allá a lo largo y ancho de toda la ciudad, no lo dudes: apuesta por unas gafas de realidad aumentada. Con ellas vivirá una experiencia más interactiva en todo tipo de museos y lugares de interés. Con unas Cardboard (5 euros) disfrutará como un niño, aunque si busca algo más elaborado, elige las Meta Quest 3S (310 euros).

2 El lector empedernido

No hay título que se le resista: tan pronto le da por devorar los clásicos de Ildefonso Falcones como los de Megan Maxwell. ¿Imprescindible? Un lector electrónico. Y es que más allá de su comodidad, es capaz de almacenar cantidad de libros y, además, garantiza horas de lectura. ¿Destacados? El Kobo Nia (100€) o el Kindle Paperwhite 2024 (120€). Eso sí, si ya dispone de uno, considera una lámpara de lectura inteligente: por apenas diez euros podrá ajustar la intensidad y el color de la luz nocturna a su gusto.

3 El más cinéfilo (y seriéfilo)

Toca cambiar de TV, sí. Y todo para que disfrute de estrenos como 'Día Cero' (Netflix) o 'Dune: la profecía' (Max). ¿Mínimos? Un panel de 55 pulgadas, resolución 4K, ecosistema solvente... y, por pedir, panel con tecnología OLED. Con todo, si su experiencia con el televisor se queda corta, no pierdas de vista un proyector: algunos alcanzan las 100 pulgadas y garantizan una experiencia muy inmersiva. Eso sí, a la hora de optar por uno asegúrate de que cuenta con una resolución mínima FullHD, al menos 2.000 lúmenes ANSI de brillo y un contraste alto (10.000:1 o superior).

4 El melómano

Lo mismo le da escuchar a Coldplay y U2 que a grupos del momento con más 'hype', caso de Bulego, Aitana o Karol G. La clave para él es abandonarse a la música durante horas... ¿Solución? Unos buenos auriculares over-ear como los Sony WH-CH520 o los Anker Q30. Si buscas mayor calidad y cancelación de ruido, no lo dudes: los Sony WH1000XM4 (200 €).

Con todo, si lo que necesita es darle un plus a la TV, apunta una barra de sonido. Y es que la mayoría de modelos son compatibles con Dolby Atmos y DTS Virtual, además de que incluyen un subwoofer inalámbrico. ¿En qué se traduce esto? En una experiencia más envolvente y graves más nítidos. El Sony HT-S40R o el Bose TV Speaker, opciones a valorar.

5 El amante de la fotografía

Si tu aita es de los que no para de inmortalizar cualquier paisaje o actividad de los niños, no lo dudes: un buen móvil es la solución... aunque a costa de nuestro bolsillo. Y es que un iPhone 16 Pro Max, un Samsung Galaxy S24 Ultra o un OPPO Find X5 Pro son sinónimo de fotografías sobresalientes gracias a sus lentes, algoritmos de procesado, estabilización y una IA ya imprescindible. Eso sí, un Pixel 8a o un OnePlus 11 también cumplirán con su propósito, y de manera más económica... Otra buena opción es regalarle una cámara réflex (Canon EOS 4000D, Nikon D3500...) o una impresora portátil como la Instax Link Wide, que permite imprimir al instante todo tipo de fotografías desde el smartphone.

6 El deportista revelación

¿De verdad que a estas alturas se siente tan joven como para disputar una media maratón? Con una pulsera sencilla como la Xiaomi Band 8 o Amazfit Band 7 monitorizará sus registros sobradamente. Eso sí, si necesita prestaciones más avanzadas, toca apostar por una Huawei Watch Fit 3 o una Polar Ignite 3. Y si aspira a contar hasta con entrenamientos personalizados, emplea su jubilación en una Garmin Fénix 7X Solar o una Apple Watch Ultra 2. Con todo, no dejes pasar la opción de unos auriculares inalámbricos con los que acompañar sus entrenamientos (Redmi Buds 5 Pro, Huawei FreeBuds Pro 2, etc.).

7 El viajero incansable

No para en casa. Y es que a la mínima cada fin de semana se va de escapada con los amigos o busca el destino más remoto posible en forma de viaje familiar. Por ello, en su maleta no debe faltar una batería portátil que asegure repetidas cargas y, sobre todo, autonomía para varios dispositivos, caso de la Belkin 20K o la Anker PowerCore II. Otra alternativa es regalarle una maleta con GPS (sí, las hay, y son ideales para no perder de vista tus pertenencias) o unos audífonos traductores 'de bolsillo': con los Timekettle M3 no habrá idioma que se le resista, ni el chino ni el hindi.