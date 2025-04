Un móvil perfecto para la ama

Iñigo Galparsoro San Sebastián Sábado, 26 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Madre no hay más que una, y este próximo domingo, 4 de mayo, es una ocasión inmejorable de demostrárselo... y con creces. ¿Un detalle que nunca falla? Un nuevo smartphone: así te asegurarás de que la ama esté siempre conectada contigo... y con el resto del mundo, aunque a veces los algoritmos le lleven por la calle de la amargura. Eso sí, no te olvides de adaptar la compra a su perfil de usuario, ya que las nuevas tecnologías acostumbran a darle más de un quebradero de cabeza... y se pueden volver contra ti.

La ahorradora

No, la ama nunca ha sido de grandes dispendios, y menos aún en entornos tan 'inhóspitos' como iOS o Android. Por ello, sé práctico y busca un smartphone especialmente equilibrado (y también económico, en la medida de lo posible). La mejor alternativa actual es el Redmi Note 14 5G (229 euros), aunque por un poco más te harás con uno de los dos terminales más recomendables: el Poco X7 Pro (244€) y el Realme GT 6T (345€).

La fotógrafa aficionada

La situación no hace sino repetirse una y otra vez: la ama no quita ojo a la composición de la imagen, en busca del encuadre perfecto cada vez que se dispone a sacar una foto. Y da igual que se trate de una panorámica a plena luz del día o una escena nocturna. Para ella, todo, absolutamente todo, ha de estar milimétricamente ajustado... y eso tiene un precio. ¿Opciones? Caprichos como el nuevo Pixel 9 Pro (799 euros), el iPhone 15 Pro Max (1.080 euros) o el Vivo X200 Pro (1.200 euros).

La 'gamer'

'Call of Duty: Warzone', 'Genshin Impact', 'Final Fantasy VII Ever Crisis'... si a la ama le ha dado por sacar su lado más 'gaming' no lo dudes: opta por un smartphone con una generosa pantalla, procesador de gama alta y extras como el sonido estéreo, gatillos hápticos o refrigeración avanzada. ¿Mejores exponentes? El Black Shark 5 Pro (650€), el Asus Rog Phone 8 Pro (715€) o el Red Magic 9 Pro (750€).

La concienciada

Ella lo tiene claro: necesita un smartphone que se desenvuelva a las mil maravillas con la multitarea, pero que a la vez sea una garantía en términos de autonomía y fotografía. Eso sí, su gran prioridad es otra: que el terminal sea sostenible, respetuoso con el medio ambiente y fácilmente reparable (o con piezas intercambiables). ¿La solución? El Fairphone 5 (500 euros). Otra alternativa es apostar por marcas menos conocidas o aquellas que prometen generosas actualizaciones, caso de los Samsung, los Pixel y los iPhone.

La torpe (sin acritud)

Ya sea por simple cuestión de mala suerte o por falta de destreza, lo cierto es que el anterior smartphone de la ama se aficionó a un deporte de alto riesgo como el salto al vacío. Por ello, no lo dudes: busca un terminal apto para las aventuras extremas. El Doogee S100 Pro, el Ulefone Power Armor 18T o el CAT S75 son conocidos por su ultrarresistencia, con estándares muy exigentes ante posibles caídas, golpes, arañazos e incluso el agua a presión. No cuentan con las mejores prestaciones a nivel de cámara o procesador, pero...

La friki

Ella tiene claro que no quiere un móvil cualquiera. Y es que en casa se repite hasta la saciedad enumerando las virtudes de las pantallas LTPO o la importancia de la apertura focal de la cámara principal. No hay margen de error, aunque tampoco hay necesidad de tirar la casa por la ventana. Por ello, no hay mejor opción que sorprenderla con un Poco F7 Pro (pantalla de mucho nivel, potencia bruta y notable fotografía), un Pixel 8 Pro (panel OLED, cámara top, actualizaciones...) o incluso un OnePlus 12, a un precio mucho más bajo que los recientes 13 y 13R.

La ejecutiva

Cualquier estancia del hogar parece una extensión de su despacho, ya que no hay forma de que se separe de su smartphone. Por ello, si la ama prioriza la productividad por encima de todo, no lo dudes: opta por un Galaxy S25 Ultra. ¿Argumentos? Muchos. Cuenta con un S-Pen integrado, pantalla óptima para trabajar con documentos Excel, cámara premium para escanear documentos o hacer videollamadas y, por supuesto, una IA omnipresente en la última versión de One UI, la capa de personalización del 'flagship' del fabricante coreano.

La inagotable

Parece mentira pero lo cierto es que la ama tiene cuerda para rato, porque tan pronto se apunta a cualquier excursión de fin de semana como ayuda a los más pequeños de la casa con los deberes. Eso sí, lo único que se le agota, además de la paciencia, es la batería del móvil. Por ello, nunca está de más sorprenderle con un smartphone adaptado a sus necesidades: el Poco X7 Pro (con 6.000 mAh. y 90W), el Realme GT 7 Pro (6.500 mAh. y 120W) o incluso el Honor Magic 7 Lite (6.600 mAh. y 66 W). Eso sí, si quieres aún más autonomía, valora terminales como el Oukitel WP33 Pro (22.000 mAh), con sus ventajas y desventajas en el día a día.

