El 'streaming' llega a la guerra comercial por los videojuegos

Arantxa herranz Miércoles, 4 de marzo 2020, 07:22

Atrás quedaron los tiempos en los que los amigos se reunían para echar una partida en la consola. Al igual que con los contenidos audiovisuales, donde las plataformas de 'streaming' (bajo demanda) están cambiando el consumo de televisión, el sector de los videojuegos vive su particular revolución, que también anima a nuevos jugadores a entrar en este competitivo mercado.

Se espera que este negocio mueva, a nivel mundial, 54.600 millones de dólares en 2023, creciendo un 5% cada año, según la consultora especializada IDC. Y estima que el número de usuarios se eleve en el mismo período hasta los 338,7 millones.

Sin embargo, hay una parcela de esta industria que cada año empequeñece sus cifras: la venta de títulos en soporte físico. Esta misma consultora espera que la venta de tarjetas o discos caiga un 2% anual. ¿La razón? Que aumenta el consumo vía 'streaming': un 14,5% cada ejercicio.

Las marcas clásicas del sector son las primeras en mover ficha para liderar esta nueva forma de jugar. Microsoft no renuncia al modelo clásico –prevé lanzar a finales de año una nueva consola, la Xbox Series X–, pero desde hace tiempo también ofrece algunas opciones en línea. Por ejemplo, Project xCloud (Preview), con el que los 'gamers' pueden jugar a sus videojuegos de Xbox en sus teléfonos móviles o tabletas desde la nube con títulos como Gears 5, Devil May Cry 5, Tekken 7 y Forza Horizon 4, entre muchos. Y ello no requiere tener una consola, ni descargar los juegos.

En estos momentos, Project xCloud está disponible solo en algunos países (Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur y Reino Unido), aunque se espera que durante 2020 llegue a nuevos mercados. Mientras, también ofrece Xbox Game Pass, servicio de suscripción que da acceso a una amplia biblioteca de más de 100 juegos para consola y PC. El catálogo cuenta con todos los juegos disponibles para este modelo de consola y, además, en próximos meses llegarán otros títulos como Ori and the Will of the Wisps (11 de marzo), Bleeding Edge (24 de marzo), Minecraft Dungeons, Gears Tactics o Halo Infinite entre otros. Y también se nutre de juegos de terceras compañías, como Final Fantasy XV y Wolfenstein: Youngblood, entre otros.

En todas las plataformas

Ante ese auge, otras compañías también quieren hacer negocio vía 'streaming'. Arcade es la propuesta de Apple, un servicio de videojuegos por suscripción. Los usuarios pueden acceder, por 4,99 euros al mes, al catálogo –según la compañía, hay más de 100 títulos nuevos y exclusivos– y se pueden jugar en todos los productos 'hardware' de la empresa, así como en plataformas móviles, ordenador y televisores.

Todos los juegos de Apple Arcade se pueden jugar sin conexión, y una sola suscripción incluye acceso para hasta seis miembros. Además, algunos títulos son compatibles con periféricos como los mandos inalámbricos de Xbox con Bluetooth, el DualShock 4 de PlayStation y mandos Made for iPhone, además de los controles táctiles y del Siri Remote.

Stadia, por su parte, es la plataforma de videojuegos de Google. Los juegos también están alojados en la nube y, según la compañía, en alta definición. Además, permite al jugador pasando de una pantalla o dispositivo a otro de manera instantánea y con un solo clic, sin necesidad de descargas o actualizaciones.

En el momento de su lanzamiento, Stadia contaba con 22 títulos. Pero, a diferencia de la propuesta de Apple, en esta plataforma sí hay que pagar por el acceso a cada juego. Los precios oscilan entre los 69,99 euros de Assassin's Creed Odyssey, entre los más caros, o los 29,99 euros del Farming Simulator 2019, que figura entre los más económicos.